Matt Damon: 'La crisis del agua se puede solucionar absolutamente'

El actor estadounidense y cofundador de Water.org, Matt Damon, dijo este martes 17 de enero de 2017 a EFE que la crisis del agua en el mundo "se puede resolver absolutamente", por lo que pidió al mundo participar en su iniciativa que abastece de agua potable y de servicios sanitarios a millones de personas.

"Este problema se puede solucionar absolutamente y hay maneras prácticas de hacerlo", señaló Damon tras un debate en el margen del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad alpina suiza de Davos y donde ha promovido la organización que fundó en 2009 junto a Gary White.



La organización financia, mediante una estrategia que combina donaciones y préstamos, proyectos para el abastecimiento de agua en Etiopía, Gana, Kenia y Uganda, en Bangladesh, Camboya, la India, Indonesia, Filipinas, en Haití, Honduras y Perú.



White por su parte dijo a EFE que en Perú, donde Water.org trabaja desde 2013, la labor que hace la organización "funciona bien". En ese país andino se financia el abastecimiento de agua saludable a través de WaterCredit, que facilita el acceso a familias a pequeños préstamos para conectar el agua o inodoros y permitiéndoles cambiar sus vidas y las de sus comunidades.



"La gente que ya gasta mucho tiempo en recoger agua tiene ahora acceso a préstamos para llevar agua potable a sus familias con las soluciones que mejor funcionan para ellos", indicó White. Pero fue en Haití donde Matt Damon se quedó impresionado con la historia de una niña que no tenía acceso a agua.

Video: YouTube, cuenta: Water.org

"Fue hace tres años cuando hablaba con una niña pequeña y la pregunté cómo tener agua ha cambiado su vida", relató en un debate moderado por la periodista Arianna Huffington. Damon pensaba que ahora la niña tenía más tiempo para estudiar, pero la chica le respondió que "no necesita más tiempo para hacer los deberes porque ya era la mejor de su clase".



Al ser preguntada por qué hacía entonces con las cuatro horas que ya no tenía que invertir en buscar agua, la niña le dijo "jugar", algo que le emocionó profundamente, dijo Damon. El actor, que fundó en 2006 H2O Africa tras ver la crisis de agua de primera mano mientras estaba grabando una película y después unió fuerzas con White, recordó que aún hay 663 millones de personas en el mundo sin acceso a agua saludable y unos 2 400 millones de ciudadanos que no tienen inodoros.



La iniciativa ha "transformado la vida de 5,3 millones de personas en el mundo" a través del acceso a agua salubre e infraestructuras sanitarias, dijo el actor. "Cuando te toma tantas horas al día encontrar y recoger agua, es difícil encontrar tiempo para el comercio, para estudiar, trabajar, realizar tus sueños o prosperar", señaló Damon.



En Davos no solo ha promovido Water.org, sino también la alianza que él y White han forjado con Stella Artois, marca de la mayor cervecera del mundo AB InBev desde hace algunos años.

La multinacional belga aporta parte de los ingresos de cada cerveza que vende a la iniciativa de Damon y White.



El presidente para África de AB InBev, Ricardo Tadeu, adelantó hoy que la empresa se ha comprometido durante cuatro años más con Water.org. La multinacional aportará durante ese periodo USD 4,8 millones y previamente ya había donado 1,2 millones.



"Stella y sus consumidores han ayudado a más de 800 000 personas en dos años a tener acceso a agua y ahora queremos llegar a 3,5 millones hasta 2020" a través de esta alianza, indicó Tadeu.



El mundo puede ayudar a poner fin a la crisis del agua "haciendo donaciones o yendo a un bar y pidiendo una Stella o comprando en el supermercado un paquete de seis cervezas, lo que proporciona seis meses de agua limpia a alguien en el mundo", dijo Damon a EFE.