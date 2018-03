Matrimonio descubrió que aparecieron en la misma foto antes de conocerse

Una pareja de esposos descubrió que por poco se cruzan casi 11 años antes de casarse gracias a una fotografía que cada uno tenía guardada por separado. El descubrimiento los dejó perplejos. ¿Cómo era posible tanta coincidencia en un país como China, con más de mil millones de habitantes?

Xue y su esposo Ye se conocieron y enamoraron en la ciudad de Chengdú en el 2011. Luego tuvieron gemelas. Pero antes de conformar una familia, los dos visitaron en el 2000, cada quien por su lado, la ciudad costera de Qingdao.



El pasado 4 de marzo del 2018, mientras revisaba en la casa de su suegra fotos viejas de su esposa cuando era adolescente, vio una foto de su esposa en la Plaza del Cuatro de Mayo, en Qingdao.



Xue había visitado la ciudad con su madre, tres meses antes se había sometido a una cirugía y necesitaba viajar para relajarse. Y en la plaza, un lugar emblemático visitado por los turistas, quería tomarse una foto con una enorme escultura roja.



Al momento de la foto, Ye estaba en el mismo lugar, justo detrás de ella, posando con la escultura detrás de él. Ye había asistido a la plaza con un tour. El viaje lo realizó por casualidad, su madre le dio su pasaje luego de no poder asistir al ser operada de apendicitis.



Al instante de ver la fotografía en casa de su suegra, Ye se reconoció. "La oí mencionar antes que ella había estado en Qingdao, yo también había ido y me había tomado fotos en la plaza. Pero ninguno de los dos lo sabíamos en ese momento", dijo Ye a un medio chino.



Eventualmente, Ye pudo encontrar la misma fotografía que él se había tomado ese día, en el mismo momento, pero desde otro ángulo.



"Cuando vi la imagen, me sorprendí y se me puso la piel de gallina: ese era yo cuando me retrataron", confesó Ye.



La pareja quiere, en un futuro cercano, cuando sus hijas sean un poco más grandes, viajar a Qingdao y tomarse una foto similar.



"Parece que Qingdao es ciertamente una de las ciudades más especiales para nosotros", concluyó.