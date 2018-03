Marvel anuncia oficialmente la secuela de 'Pantera Negra'

Suele ser habitual que Marvel confirme las noticias importantes sobre el futuro de sus superhéroes en eventos oficiales, pero esta vez su presidente, Kevin Feige, ha decidido tomar un camino distinto con'Pantera Negra'. Y es que el mandamás de Marvel Studios ha confirmado lo que era un secreto a voces: 'Pantera Negra' contará con una segunda película en solitario.

"No hay nada concreto que revelar, aparte de confirmar que eso es lo que haremos. Uno de los pasatiempos favoritos de Marvel Studios es crear una primera película y soñar lo que se hará en la segunda parte. Hemos tenido muchas conversaciones así sobre 'Pantera Negra'. Tenemos ideas y sabemos la dirección que queremos tomar en la secuela", ha afirmado Feige en declaraciones a Entertainment Weekly.



Aunque no es algo habitual, parece que el presidente de Marvel Studios está más cómodo últimamente anunciando noticias obvias por su cuenta. Es también el caso de futuros proyectos como la próxima película de 'Spider-Man' o 'Guardianes de la Galaxia 3'.



Pese a la importancia de la confirmación, no es una noticia sorprendente teniendo en cuenta el éxito de taquilla que ha tenido el filme, superando todas las expectativas.



Hasta la fecha, y a nivel mundial, la recaudación es ya de casi mil millones de dólares . En cualquier caso, los fans de T' Challa podrán volver a verle pronto en la gran pantalla con el estreno de 'Vengadores: Infinity War' el próximo 25 de abril del 2018.



Dirigida por Ryan Coogler y con un guión de Joe Robert Cole, 'Pantera Negra' está protagonizada por Chadwick Boseman como T'Challa, Michael B. Jordan como Erik Killmonger, Lupita Nyong'o como Nakia, Daniel Kaluuya como W'Kabi, Letitia Wright como Shuri, Danai Gurira como Okoye, Angela Bassett como Ramonda, Martin Freeman como Everett K. Ross, Andy Serkis como Ulysses Klaue, Winston Duke como M'Baku y Forest Whitaker como Zuri.



Video: YouTube, cuenta: CineMovs Trailers