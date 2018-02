Esta es la lista de pedidos de Maroon 5 para su visita a Ecuador

El grupo estadounidense Maroon 5, liderado por Adam Levine, tendrá su único concierto en Ecuador este jueves 1 de marzo del 2018 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y para su estadía en el país, los músicos han hecho una lista de pedidos en la que destacan los ceviches y platos típicos.

Según un comunicado de los organizadores, los integrantes han enviado una lista de requerimientos en la que solicitan platos típicos de la Sierra y Costa como el ceviche, locro de papa, además de bebidas exóticas.



Para el desayuno los californianos piden una variedad de productos que incluye huevos, tocino, jamón, salchichas, croquetas de papas, así como una variedad de cereales fríos, yogures, frutas, tostadas, mantequilla, mermeladas, donas y café.



El café y té son productos que solicitan para todo el día. Asimismo su menú se caracteriza por una tendencia vegetariana. Exigen una variedad de sopas, ensaladas y bebidas. Para la cena por ejemplo, solicitan un mínimo de cinco platos vegetarianos así como algún tipo de pescado para el segundo plato.



También piden leche y agua de manantial, y refrescos no dietéticos, además de jugo de frutas variadas.



A modo de snacks, solicitan bocadillos de tortilla de maíz con salsa fresca, un paquete con frutos secos, un paquete de miel y frutas frescas. Al respecto, acotan: “Por favor, asegúrense de que haya bananas”.



Chocolates surtidos y galletas completan la lista de productos que no deberán faltar en el backstage; entre agua hervida, limón y miel, con vasos de plástico a mano.



Maroon 5, que llegará en vuelo privado, arranca su gira 'Red Pill Blues' en Ecuador, luego ofrecerá conciertos en Centroamérica, Estados Unidos y Canadá.



La acogida del concierto en el país generó una ampliación de la venta de entradas de seis localidades según la empresa de entretenimiento So High Events, pues en cuestión de días la mayor parte de localidades, se agotó.



Además confirmó que los asistentes podrán canjear sus entradas para el concierto desde hoy 27 de febrero. Lo pueden hacer en las boleterías ubicadas en el Estadio Olímpico Atahualpa y en los puntos de venta de TicketShow a escala nacional.