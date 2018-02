Maroon 5, la historia detrás de sus hits

En el 2002, la agrupación estadounidense de pop/rock Maroon 5 emprendió un viaje contrario a los convencionales musicales que lideraron la época. Lejos de las poco controvertidas letras de artistas como Britney Spears y Christina Aguilera, la banda apostó por líricas atrevidas y, sobre todo, explícitas, con un factor común en su composición: el desamor y la irreverencia.

El misterio gira en torno a la banda no solo en su nombre, del cual se desconoce su génesis, sino en la historia detrás de sus mayores éxitos.



Uno de los máximos aciertos del grupo es This Love, segundo sencillo de ‘Songs about Jane’, disco icónico del conjunto.



La historia va así: tras una larga relación amorosa que Adam Levine mantuvo con Jane Herman Bishop, a finales de los 90, la mujer decide dejar irrevocablemente al joven cantante para iniciar sus estudios en Nueva York.



La separación marcó de gran manera al vocalista, que decidió hacer de Jane Herman la musa del álbum que catapultó a Maroon 5.



“La canción fue escrita en el momento emocional más fuerte de mi vida”, reveló el artista a un medio de comunicación estadounidense.



En diálogo con la franquicia estadounidense The Voice, programa en el que Levine se desempeñó como ‘coach’, el ‘frontman’ de Maroon 5 contó que el sencillo She will be loved, tercer sencillo de ‘Songs about Jane’, no se basa en una experiencia propia, sino en una que vivió una pareja de conocidos del artista.



“Él y su novia tenían una relación problemática. Ella era una gran persona y él la neutralizaba”, comentó el cantante.



Después de ser testigo de los momentos destructivos de la pareja, logró escribir la letra de la canción en una hora. El sencillo se ubicó en el puesto #5 del ranking de Billboard en Estados Unidos y se mantuvo durante 41 semanas. Hasta el momento tiene 422 millones de reproducciones en YouTube.



Makes me wonder es una melodía que pertenece a ‘It won’t be soon before long’, segundo álbum de estudio de la banda. En la canción, que se posicionó en el puesto #1 del ranking Billboard, convergen dos significados.



El primero llegó de la frustración del vocalista por la política norteamericana que, hasta el 2007, presidió el gobierno de George W. Bush. El segundo se basa en la relación fallida por la que estaba pasando el artista en ese momento. “Fue una etapa confusa, de incertidumbre”, confesó Levine.



En 1969, el famoso Hyde Park, en Londres, fue el escenario de los primeros movimientos de cadera del mítico Mick Jagger, de la banda Rolling Stones. Ahí se forjó la leyenda de un vocalista que deslumbró con su carisma.



Cinco décadas después y con 61 álbumes de estudio, Jagger se convirtió en un símbolo de libertad. De ahí nació la idea para componer Moves Like Jagger, canción del álbum ‘Hands All Over’ y que trata acerca del acto de seducir.



Además, la canción fue aprobada por el mismo Mick Jagger para la utilización de su nombre. La canción alcanzó el puesto número 1 del ranking de Billboard por 49 semanas.



Estos éxitos serán interpretados por la agrupación el próximo 1 de marzo en Quito, como parte de su gira Red Pills Blues Tour. Debido a la aceptación del público ecuatoriano, se han habilitado nuevas localidades: Sugarbox de USD 330, Palco de USD 200, Red Pill de USD 185, Blue Pill de USD 185, vip de USD 175 y sillas Pacificard de USD 100.