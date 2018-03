Decenas de fanáticos se concentran en el estadio a la espera de Maroon 5

Viajaron más de ocho horas para llegar a Quito, pero valió la pena después de esperar ocho años para conocer a los integrantes de su banda favorita, Maroon 5. Emocionados y listos para corear las canciones que marcaron su adolescencia, Kerly Triviño y Roy Arriaga lideran la fila de la fanaticada en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa.

Faltan solo una hora y media para que el país presencie el primer show de la banda de pop rock estadounidense a las 20:30, como parte de la gira Red Pills Blue Tour.



A las 17:30, decenas de personas caminaban tranquilamente por la Av. 6 de diciembre hacia el estadio. Poco a poco, el espacio se pobló de camisetas, pulseras, discos, pañuelos que los asistentes compraban.



“Pensamos que la banda no vendría nunca al país. Cuando nos enteramos de su visita al país, no lo podíamos creer. Llegamos hace tres días y tuvimos la oportunidad de conocerlos. ¡Fue surreal, emotivo, son muy divertidos!”, cuenta la fanática, quien lidera el club de fans de Maroon 5 en Ecuador.



El encuentro se hizo posible a través de uno de los hombres de confianza de la banda, a quien llamaron ‘Sean’. Triviño consiguió contactarse con él y logró que los miembros de la banda salieran del hotel en el que se hospedaban.



Ahí, pudieron conversar con ellos, tomarse fotografías y recibieron discos autografiados. Ahora, espera junto con sus dos compañeras de equipo para llegar a la primera fila del show en vivo.



“Canciones como She will be loved y This love han acompañado mi vida durante varios años. Sé que el viaje valió la pena, pues incluso firmaron mi camiseta. Se nota su humildad”, cuenta Arriaga, quien emprendió un viaje desde Guayaquil para alcanzar el concierto.



Según confirmó la empresa de entretenimiento So High Events, el encuentro contará con un escenario con dimensiones de 28 metros por 20 metros. Asimismo, se destinaron ocho trailers de carga con 790 luces móviles y estáticas que edificarán una iluminación impecable para el disfrute del público. También, agregó que la banda estará acompañada por un conjunto de bailarines.



Pasadas las 18:00, centenas de espectadores hacían fila para su ingreso al estadio.



Según afirmó la Agencia Metropolitana de Tránsito, para controlar el tráfico, se cerraron las avenidas Naciones Unidas, De los Shirys, 6 de Diciembre, Gaspar de Villaroel, República de El Salvador y Portugal desde las 18:30.



Además, el coronel Luis Ramos, quien lidera el operativo policial para la seguridad del evento, aseguró que se ha destinado un total de 548 efectivos: ocho oficiales superiores, 25 oficiales subalternos, 506 policías, personal de la Unidad de Equitación y Remonta y 3 canes en puntos estratégicos.