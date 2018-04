Mark Zuckerberg reconoce que Facebook no hizo lo suficiente 'para mantener seguros a sus usuarios'

Mark Zuckerberg brindó este miércoles 4 de abril del 2018 una conferencia de prensa horas después de confirmarse su presentación ante el Congreso de EE.UU. el próximo 11 de abril del 2018 por el escándalo de Facebook por la manipulación de datos.

El empresario norteamericano comenzó la rueda de prensa enviando un mensaje de apoyo a las personas que estuvieron en el tiroteo ocurrido este martes 3 de abril del 2019 en las oficinas centrales de YouTube, en San Bruno, California. Luego, se sometió a las preguntas de la prensa internacional.



Como era de esperarse, el foco estuvo puesto en el escándalo que sacude a Facebook por la manipulación de datos de millones de usuarios. Al respecto, Zuckerberg reconoció que la red social no hizo lo suficiente "para mantener seguros a sus usuarios".



"No consideramos lo suficientemente amplia nuestra responsabilidad (…) En retrospectiva deberíamos haber hecho más", aseguró, sobre las políticas de seguridad.



"Somos una compañía idealista y optimista, y durante la primera década, realmente nos enfocamos en todo lo bueno que aporta la gente que conecta (…) Pero ahora está claro que no nos enfocamos lo suficiente en prevenir el abuso y en pensar cómo las personas podrían usar estas herramientas para hacer daño también", agregó.



Zuckerberg también se mostró autocrítico sobre las noticias falsas. Al respecto sostuvo que cometió el error de considerarlas una "locura". "Claramente cometí un error al descartar las noticias falsas como 'locas'. Es claramente un problema que requiere un trabajo cuidadoso".



Pese a las autocríticas, advirtió: "Esta será una batalla interminable, nunca se resuelve completamente la seguridad".



En el marco de las medidas que está adoptando Facebook tras el escándalo por el robo de datos, el CEO de la compañía adelantó que antes de fin de año tendrá a más de 20 000 personas trabajando en "seguridad y revisión de contenidos".



Consultado sobre si son ciertos los rumores que indican que el directorio de la empresa habría pedido su renuncia como presidente de la misma, Zuckerberg respondió: "No, que yo sepa". Y consideró que, pese a los errores, sigue siendo la persona adecuada para estar al frente de Facebook: "La vida se trata de aprender de los errores".



El escándalo que llevará al creador de la red social a testimoniar ante el Congreso de EE.UU. se desató luego de que se conociera que la firma Cambridge Analytica manipuló datos de millones de usuarios. En un primer momento se reportó que fueron 50 millones, pero este miércoles Facebook reconoció que en verdad fueron 87 millones los afectados. Zuckerberg aprovechó la conferencia para aclarar que ese primer índice no fue aportado por su empresa.



Ante las preguntas sobre esa firma, que recientemente fue prohibida en la red social, Zuckerberg dijo que nunca fue un "jugador" al que le prestaran especial atención, ya que no había accedido a los servicios de Facebook hasta las elecciones de 2016.



En esa línea, subrayó que la compañía se tiene que asegurar de que sus usuarios no utilicen la plataforma para " difundir desinformación". "En realidad tenemos que asegurarnos de que todos en nuestro ecosistema protejan la información de las personas".



No obstante, "al final del día, esto es mi responsabilidad", concluyó.



La Comisión de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes de EEUU informaron este miércoles que la audiencia en la que prestará testimonio Zuckerberg tendrá lugar el próximo 11 de abril, a las 14:00, según confirmó el titular republicano, Greg Walden, y su par demócrata, Frank Pallone.

Facebook enfrenta al menos cuatro demandas colectivas de usuarios y accionistas por la polémica filtración de datos, así como una investigación de esa Comisión del Congreso norteamericano que podría ocasionarle multas millonarias.