Mariah Carey, el 'gran amor' del cantante mexicano Luis Miguel

'Luis Miguel: La serie' se ha encargado de develar varios misterios de la vida del artista y sus romances pero quedó afuera una de sus relaciones más significativas.

En una nueva entrevista, Miguel Polo Martinez, el ex mánager del artista, reveló que Mariah Carey "fue el gran amor" del cantante.



La pareja inició su relación en 1998 cuando se conocieron en Aspen.



Tras el increíble éxito su álbum de boleros, Romance, 'El Sol' escapó a las montañas de Colorado para buscar un poco de calma y tranquilidad. En ese lugar se encontraba Mariah Carey, quien había terminado recientemente su relación con el béisbolista Derek Jeter y también gozaba de un momento de auge en su carrera musical.



Los exitosos artistas alquilaron mansiones en la ciudad y los dueños de dichas propiedades fueron quienes decidieron presentar a los famosos y planearon el primer encuentro en un exclusivo restaurante.



Fue amor a primera vista. Los artistas no tardaron en darse cuenta que tenían mucho en común; ambos eran jóvenes, famosos que estaban triunfando en el medio.



Al poco tiempo se mostraron comiendo juntos en los mejores restaurantes de Nueva York y fue así que blanquearon su situación sentimental.



En cuanto a la relación, Carey explicó que tener la misma profesión había ayudado a fortalecer el vínculo de la pareja.



"Me he dado cuenta que uno tiene que estar seguro de uno mismo. El público y los medios pueden atacar una relación y volverte loco. Necesitas ser alguien muy seguro de ti mismo para lidiar con esa situación", dijo la intérprete en una entrevista, en 1999.



"Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una estrella latina. Se llama Luis Miguel y él está tan seguro de sí mismo que si bien todos le hablan de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita. No sigue modas y entiende la locura de mi vida porque no hay muchos a los que les puedes decir por teléfono 'Ok, te dejo que tengo que cantar para 50 mil personas' y realmente te entiendan", añadió la artista norteamericana.



A pesar de lo sucedido, la relación continuó pero no todo era color de rosa. En el 2000, rumores de infidelidad por parte del ídolo latino empezaron a pesar sobre la relación. Más adelante en el 2001, fue la estadounidense quien supuestamente fue infiel con Eric Benét su compañero de elenco en la película, Glitter y quien en ese momento estaba casado con la actriz, Halle Berry.



Eventualmente todos estos factores enfriaron la relación y la pareja que tenía un futuro prometedor terminó al igual que muchas relaciones de Hollywood fracasando.



Los famosos pusieron punto final al romance de una manera muy tranquila y nunca trascendió la verdadera razón del quiebre.



En referencia a la separación Luis Miguel dijo a la prensa: "Todo lo bueno y lo positivo está ahí y seguirá allí. Fue una relación muy positiva", declaró en ese momento.