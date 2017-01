El maracuyá permite combatir el cáncer, según estudio 

El maracuyá, también conocido como fruta de la pasión, permite combatir el cáncer de colon en su primera fase, según un estudio divulgado este jueves 19 de enero en Colombia.

“Mediante pruebas in vitro se observó que los extractos de la pulpa de esta fruta detienen la multiplicación e impulsan la muerte de las células que propician el cáncer de colon” , indicó la agencia de noticias de la Universidad Nacional (UN) de Colombia en un comunicado.



Las pesquisas también mostraron que “en su mayoría” , los extractos de la fruta favorecen la muerte de células dañinas, apuntó.



“El extracto acuoso, y sobre todo el etanólico, de la pulpa del maracuyá promueve la muerte de las células cancerígenas hasta en un 60% en el periodo inicial de la enfermedad, según indicaron las pruebas de viabilidad celular que se llevaron a cabo por 48 horas” , dijo Valentina Ramírez, experta en biotecnología de la sede en Medellín de la UN, citada en el texto. “Si no mata las células, impide que se multipliquen” , agregó.



Según la científica, ya se había demostrado el efecto anticancerígeno de la pulpa del maracuyá para otros tipos de cáncer, como el Carcinoma de Walker y la leucemia linfocítica aguda. Pero ahora se evidencia también su acción en las células del cáncer de colon.



Ramírez prevé realizar más “ pruebas 'in vitro' e 'in vivo' ” para caracterizar los compuestos del maracuyá. “ La pulpa podría tener un potencial para diseñar herramientas terapéuticas en el futuro” , señaló.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el de colon es el cuarto cáncer que causa más morbilidad y mortalidad en el mundo. En 90% de los casos, esta enfermedad está vinculada a mala alimentación y consumo de tabaco y alcohol.



El maracuyá (Passiflora edulis) integra el grupo de las pasifloras, de gran diversidad biológica y en el que también se encuentran frutas como la curuba y la granadilla.



Además de la UN, en este estudio participaron el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) , la Universidad de Antioquia y Colciencias, el ente responsable la investigación en ciencia y tecnología en Colombia.