Huelgas y manifestaciones recorren el mundo por los derechos de las mujeres

Desde una huelga general de mujeres en España hasta una carrera femenina en un antiguo bastión del grupo Estado Islámico en Irak, muy variadas fueron las diferentes manifestaciones en el mundo que marcaron este jueves 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.

Masiva huelga feminista en España



Millones de personas se volcaron este jueves en España en el Día Internacional de la Mujer, participando en una inédita huelga general y en marchas que inundaron varias ciudades del país, en defensa de sus derechos.



Según los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, 5,9 millones de personas participaron en los paros de dos horas por turno de trabajo que habían convocado.



Al final de la tarde, mareas de mujeres con predominio del color lila y ambiente festivo abarrotaron las calles del centro de Madrid y Barcelona, luego de que durante el día se sucedieran una concentración tras otra en Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma de Mallorca.



En la capital catalana, la policía municipal cifró en 200.000 los manifestantes, que a gritos de “ viva la lucha feminista ” colmaron la amplia avenida del Paseo de Gracia.



Estados Unidos: necrologías retardadas



El New York Times reparó una injusticia al publicar la necrología de 15 mujeres famosas sobre las cuales no difundió nada cuando su muerte.



Lanovelista británica Charlotte Brontë (1855) , la p oeta estadounidense Sylvia Plath (1963) o la fotógrafa Diane Arbus (1971) hacen parte de las famosas olvidadas por el diario.



“ Desde 1851, las necrologías del New York Times son dominadas por los hombres blancos. Hoy agregamos las historias de 15 mujeres notables ” , indicó el diario.



Polonia contra la prohibición del aborto





Las polacas manifestaron en 40 ciudades del país. “ El tema del aborto se impone hoy ” , declaró Marta Lempart, militante feminista.



El parlamento, dominado por la derecha conservadora, trabaja actualmente en un proyecto de ley que, si se adopta, no autorizará el aborto sino en caso de riesgo por la vida o la salud de la madre y embarazo por violación o incesto.

Las mujeres conmemoran su día Los eventos del Día Internacional de la Mujer se celebran en todo el mundo el 8 de marzo y el tema para 2018 es 'Prensa para el progreso'. Fotos: Agencia EFE Activistas se manifiestan en las inmediaciones del Congreso argentino con motivo del Día Internacional de la Mujer hoy, jueves 8 de marzo de 2018, en Buenos Aires (Argentina). Argentina contabilizó 260.156 casos de violencia machista entre 2013 y 2017. Mujeres participan en una marcha para reivindicar la igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer en Estambul, Turquía. Mujeres coreanas participan en un acto de apoyo al Movimiento Me Too convocado por la Confederación de Sindicatos coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer en Seúl, Coreal del Sur. Mujeres filipinas participan en una manifestación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Manila, (Filipinas). La playa del Fortí de Vinaròs acoge esta semana una macroexposición con 731 cruces que representan a las mujeres asesinadas en crímenes de violencia de género desde 2007. Medio millar de mujeres se movilizaron este 8 de marzo por las calles de la capital de El Salvador para exigir al Estado y a las autoridades correspondientes que paren los actos de violencia contra las féminas y que se despenalice el aborto en cuatro causales. Una mujer coloca en el suelo dibujos en honor a las 41 niñas fallecidas hace un año en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción durante la marcha del Día Internacional de la Mujer hoy, jueves 8 de marzo de 2018, en Ciudad de Guatemala. Mujeres coreanas participan en un acto de apoyo al Movimiento Me Too convocado por la Confederación de Sindicatos coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer en Seúl, Coreal del Sur, hoy, jueves 8 de marzo de 2018. Ciudadanos participan en de una carrera bajo el lema "Contra la violencia a las mujeres" durante el Día Internacional de la Mujer, en Minsk, Bielorrusia. Al ritmo de batucada, consignas y música de protesta, las mujeres marcharon para demostrar a la sociedad salvadoreña y al mundo que "el poder femenino hace temblar a los machistas" y "hace presión para acabar con todas la formas de discriminación contra las mujeres". Cientos de personas participan en una marcha por la igualdad y los derechos de las mujeres con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer en Berlín (Alemania). Mujeres de Akhil Bhartiya Terapanth Mahila Mandal (ABTMM) participan con pancartas en la manifestación de mujeres, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en Mumbai (India). Varias mujeres bailan en la calle con motivo de la celebración del día Internacional de la Mujer, junto al estadio de deportes Samuel Kanyon Doe en Monrovia (Liberia). En Nicaragua se realiza la Marcha por el Día Internacional de la mujer contra la violencia machista y la injusticia. Trabajadoras de la industria textil participan en una protesta en la que reclaman mejores condiciones laborales para las mujeres durante el Día Internacional de la Mujer en Daca (Bangladesh). ver en pantalla completa