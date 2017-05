Maluma abandona entrevista cuando le hablan sobre polémica de Cuatro Babys

“Cuando tú grabaste Cuatro Babys, ¿esperaste tanta controversia?”. Esta fue la pregunta que el reportero Tony Dandrades del programa ‘Primer Impacto’ de Telemundo le hizo al cantante colombiano Maluma y que generó momentos de tensión entre el cantante de reguetón y el equipo de producción.

Ante la interrogante, el artista titubeó unos segundos e hizo señas a los integrantes de su equipo. “Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista de lo de Pipe”, mientras hace gestos de incomodidad. Se refería a la colaboración del reguetonero en el tema Duele Tanto con el cantante de vallenato Pipe Peláez.



“Sí, pero también vamos a hacer un ping-pong, ¿no?”, contesta Dandrades, refiriéndose a que la idea de la entrevista sería hacerles preguntas a ambos artistas. Ante una inminente situación incómoda, el periodista decidió cambiar de tema y le preguntó a Peláez: “¿Cuál es tu opinión sobre el trap? ¿Tú grabarías un trap?”. El artista estaba a punto de responder la pregunta, pero Maluma cortó la conversación y se levantó del set.

Video: YouTube, cuenta: Primer Impacto

“Yo creo que no debería responder”, dijo el reguetonero mientras se levantaba de su asiento. Ante la situación, Pipe Peláez reaccionó con una risa para disimular el embarazoso momento. “¡Qué pena, Pipe”, se excusó el artista. “Pero no entiendo”, respondió Peláez, a lo cual el reguetonero respondió: “Son cosas que a mí no me interesan en este momento”.



Peláez se quedó en silencio y regresó a ver al reportero con una mirada de extañeza. El comunicador decidió alivianar el ambiente. “Bueno, hablemos entonces del video musical y del tema, Pipe”, dijo. “Vale, vale, no hay lío”, respondió Peláez, y continuaron con la entrevista sin Maluma.



El lanzamiento de Cuatro Babys generó polémica entre las audiencias, especialmente con la publicación de una columna de Yolanda Domínguez en el Huffington Post en el cual tildaba al artista de “machista y misógino”.