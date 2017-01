Filme reabre la polémica del maltrato a los animales

La película ‘La razón de estar contigo’ se estrenó el fin de semana en Estados Unidos, en medio de protestas de la organización PETA (People for ethical treatment of animals, por sus siglas en inglés) y críticas por maltrato animal.

Aunque se esperaba una recaudación inicial de entre USD 20 y 30 millones en su debut, alcanzó una taquilla de USD 18 millones (la producción costó USD 22 millones).



No es la primera vez que se cuestiona el uso de animales en las películas. En 1939, luego de protestas por el estreno de ‘Jesse James’ (porque en el rodaje se mató a dos caballos), se permitió que la American Humane Association (AHA, por sus siglas en inglés) determine las guías para el uso de animales en los sets estadounidenses.



“Ningún animal resultó herido durante la producción de este filme” es el certificado que emite esa entidad a los filmes que cumplen con los requisitos de bienestar animal. Para alcanzar esta categoría se debe permitir el acceso de un supervisor de la organización a la filmación. Previamente, se debe enviar una copia del guión y los datos de los animales a utilizarse con sus respectivos certificados de salud.



La fauna que participe en las películas debe estar debidamente entrenada y socializada. También debe tener agua disponible en todo momento y acceso a refugio y sombra. Debe usar un collar con identificación y estar supervisada en todo momento, dicen algunas de las regulaciones.



El documento especifica tratamientos especiales para primates, reptiles, anfibios y fauna silvestre. El tiempo de trabajo es otro requisito. Según la especie puede variar entre dos a seis horas diarias. La producción también debe contar con un médico veterinario que monitoree su salud.



La organización PETA sugiere, en el caso de animales salvajes, utilizar animaciones. “Los chimpancés y orangutanes usados en la industria del entretenimiento usualmente son separados de sus madres poco después de su nacimiento, por lo que tienen secuelas en su salud física y emocional”, asegura la entidad protectora de animales.



Por otro lado, AHA no permite las peleas entre los animales y los entrenadores deben estar en todo momento cerca del equipo de producción para asistirlos. En la grabación es un requisito que los animales estén cómodos y sin estrés. Este fue el punto que no se habría cumplido en ‘La razón de estar contigo’.



Bruce Cameron, coguionista del filme, reaccionó ante las críticas indicando que el perro estaba bien durante la filmación y que se había ensayado un salto desde una ubicación distinta. “Cuando intentamos el salto desde otro punto, se asustó. Nuestro error fue intentar hundirlo para mostrarle que estaba bien”, reconoció pocos días antes del estreno.