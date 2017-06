El Malecón del Salado, un nuevo foco cultural para Guayaquil

Decenas de obreros trabajan a contrarreloj en una plataforma de 6 000 metros cuadrados del Malecón del Salado, que está siendo reconvertida por el Municipio de Guayaquil en un nuevo centro cultural para Guayaquil, con acento en las artes escénicas.

El Municipio, a través de la Fundación Malecón 2000, termina de equipar la sala de uso múltiple La Bota. En otro de los locales se ubicará el Microteatro Guayaquil, la iniciativa de Jaime Tamariz que se muda al lugar desde la ciudadela Miraflores, y en una tercera se establecerá Las Tablas, espacio nuevo con una programación variada y dirigida por el comediante Francisco Pinoargotti.



Los nuevos espacios, a los que se suman una explanada y la terraza de la plataforma frente a la fuente monumental de aguas danzantes del Estero, serán inaugurados la noche de este jueves 8 de junio, pero su apertura al público está prevista para la noche del viernes 9, desde las 19:30.



El proyecto hace parte de la reactivación del Malecón del Estero, que el año pasado ya inauguró un Safari Park y Safari Zone para niños en una zona aledaña, según explicó María Luisa Barrios, vocera de la Fundación Malecón 2000.



En los locales intervenidos funcionaban restaurantes y bares que habían perdido dinamismo, por lo que se decidió imprimir un giro de "entretenimiento cultural" al complejo, ubicado sobre la avenida 9 de Octubre, a un lado del Tenis Club.



“La Bota es todo el complejo y es una sala multiuso cuya programación vamos a dirigir desde la Fundación. Con los graderíos acoplados se convierte en una sala para teatro, ballet o flamenco, pero sin los graderíos nos va a servir como una sala de exhibición de pintura, escultura o fotografía”, explicó Barrios.



El nuevo local de Microteatro Guayaquil, que ha marcado una tendencia en la ciudad desde su aparición en una casa de Miraflores hace tres años, ha sido adecuado con seis pequeñas salas para 20 espectadores cada una. El costo de las entradas seguirá siendo de USD 5.



El espacio fue concesionado a Tamariz y la sala turquesa se concesionó a Pinoargotti, que en Las Tablas planea programar conciertos y stand up comedy.



La plataforma funcionará en horario nocturno de miércoles a domingo, aunque las exhibiciones y conciertos al aire libre podrán programarse durante toda la semana. La readecuación básica de los espacios ha requerido una inversión de

USD 300 000, fuera de las adecuaciones en las que han invertido los concesionarios.



Pinoargotti definió a su espacio como un “teatro café concert” que incluye música, comedia y teatro, con la posibilidad de que los espectadores puedan tomar y comer algo en las mesas del salón. Las Tablas tiene capacidad para 100 personas y el costo de los boletos variará según el show de la noche.



La tarde de este martes 6 de junio, trabajadores adecuaban las lámparas y el escenario en un extremo del salón. Pinoargotti protagonizará shows de stand up comedy las noches de los jueves del mes de junio.



El viernes y sábado en la apertura oficial Lucho Mueckay ofrecerá ‘Una noche con Manuco’, y el siguiente fin de semana se presentará el cantautor quiteño Pancho Terán en un concierto acústico. “Guayaquil se merece este tipo de espacios, tienes una boletería común con la programación de tres espacios distintos, es como llegar al cine y elegir lo que quieres”, agregó Pinoargotti.