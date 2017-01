La docente de Educación Física, Carmen del Rocío Arévalo, fue la mejor puntuada en las pruebas SER Maestro, realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval). Sacó 997 sobre 1000 puntos. En esta semana, ella recibió su reconocimiento y considera que las evaluaciones son necesarias para mejorar la calidad de enseñanza de los maestros en los centros educativos del país. A continuación, su testimonio para EL COMERCIO:

“En el momento que me notificaron que obtuve la mejor calificación tras las pruebas del Ineval, yo estaba preparando a mi hijo, Carlitos, de 2 años, para llevarlo a la casa de su abuelita y luego irme al Colegio Milton Reyes, en donde llevo cinco meses trabajando como profesora de Educación Física. De hecho, las anteriores evaluaciones las rendí cuando todavía pertenecía al centro educativo Doctor Emilio Uzcátegui del cantón Guamote, en Chimborazo. Allí estuve 10 años”.



“La verdad es que mi preparación ha sido muy fuerte, con una compañera estudiamos juntas. El trabajo en equipo fue crucial para sacar la mejor nota. Siempre nos reuníamos para revisar la materia y consultábamos, en Internet, lo que nos faltaba por aprender. Para completar los conocimientos, también pedíamos ayuda a compañeros de otras áreas”.



“Por ejemplo, cuando nos faltaba igualarnos en Ciencias Naturales, nuestros amigos nos explicaban los conceptos que no entendíamos. Así fue que nos enseñaron algunos temas relacionados con la columna vertebral y sus enfermedades. Se habla mucho de la escoliosis, pero ellos nos enseñaban cómo esta se desarrolla en el cuerpo”.



“En realidad me siento muy orgullosa de este logro, pero este debe servir de ejemplo para los alumnos. Yo creo que a los profesores deben evaluarnos cada año. Estoy de acuerdo con ello. Es inconcebible pensar que tomemos exámenes a los estudiantes cada año y nosotros no hacerlo. Si a ellos se les evalúa, nosotros también tenemos que someterlos a ello para mejorar nuestro trabajo. En mi caso, considero que los profesores de educación física debemos estar preparados en conocimientos, no solo en nuestra área, sino conocer otras para afrontar los retos académicos que vivimos diariamente”.



“Para prepararnos también lo hicimos en Internet con el simulador, pero al principio no nos iba bien. Comenzamos a preocuparnos porque pensábamos que no sabíamos nada. Ahí fue cuando comenzamos a leer los temas con mayor énfasis y buscamos la ayuda de otros compañeros”.



“Tengo 40 años y me gradué de licenciada en Cultura Física y Entrenamiento Deportivo en la Universidad Nacional del Chimborazo en el 2005. En el mismo centro de estudios superiores obtuve una maestría en Desarrollo de la Inteligencia y Educación. Este segundo título me ha permitido mejorar en mi trabajo y conocer la inteligencia cinestésica de mis alumnos, la cual se enfoca en la coordinación de los movimientos corporales y la mente para mejorar el desempeño físico. Así también aprendí a conocer la forma de ser de mis chicos”.



“Este logro me incentiva a ser una persona tranquila y no cambiar mi forma de ser, mi sencillez. Tengo que seguir apoyando a mis alumnos y ser la misma con los compañeros del trabajo. Es primordial también mejorar en las metodologías y desarrollarnos a la par de las nuevas tecnologías”.