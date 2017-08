Madre de Taylor Swift declara en juicio por agresión sexual a su hija

La madre de Taylor Swift declaró el miércoles (9 de agosto del 2017) en el juicio en el que la estrella de pop acusa a un presentador de radio de haberle metido la mano debajo del vestido para tocarle el trasero.

Ante un tribunal de Denver (Colorado), Andrea Swift explicó que su hija le contó lo ocurrido, aunque personalmente ella no estuvo presente en el momento de la supuesta agresión, ocurrida en junio de 2013.



"Ese tipo la agredió sexualmente", afirmó la madre de la cantante en referencia al presentador David Mueller, informó la prensa.



Según la madre de Swift, la estrella se sintió "terriblemente humillada" ya que Mueller le agarró "el trasero desnudo", la citó People.com.



En aquel momento consideraron importante informar a los superiores de Mueller en la radio pero no acudieron a la Policía para evitar el revuelo mediático, contó la madre de Swift, que rompió a llorar mientras testificaba.



El supuesto incidente tuvo lugar tras un concierto de Swift, de 27 años, en Denver en 2013. Tras la actuación, la cantante posó en el backstage con fans e invitados, entre ellos Mueller. La estrella del pop afirma que el presentador de la emisora KYGO le agarró el traselo por debajo del vestido. Mueller lo niega y asegura que, en todo caso, la tocó a la altura de las costillas de forma no intencionada.



Mueller, quien era conocido por sus oyentes como 'Jackson', fue explusado del lugar tras el incidente y dos días después perdió su trabajo.



En el 2015 acusó a Swift y a su equipo de haber realizado falsas acusaciones que le hicieron perder su trabajo, por el que ganaba USD 150 000 al año.



Swift, por su parte, lo acusa de abuso y lesiones corporales y tendrá que declarar durante el proceso civil.