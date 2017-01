Madre biológica de hija de Angelina Jolie pide ser parte de la vida de la menor

Mentewab Dawit Lebiso fue obligada a dar en adopción a su hija luego de su nacimiento en el 2005. Esta niña es Zahara, una de las hijas adoptivas de Angelina Jolie. Ayer, 17 de enero de 2017, el portal británico Daily Mail aseguró haber hablado con la mujer que quiere “desesperadamente” ser parte de la vida de su hija.

Esto no quiere decir que la madre biológica quiere a la niña de regreso. Sin embargo, si ha hecho un pedido referente al mediático divorcio de la pareja, ella quiere que sea Jolie quien tenga la custodia de Zahara que actualmente tiene 12 años.



Según el portal británico, “ella sueña con conocer algún día a la niña que dio en adopción cuando era una pequeña infante, pero dice que se conformará simplemente con la oportunidad de escuchar su voz”. La madre, que reside en Etiopía, dijo al medio que solamente quiere que su hija sepa que está viva y mantenerse en contacto con ella, poder llamarla y conversar.



Zahara Jolie-Pitt nació el 8 de enero de 2005 en Awasa, Etiopia. Su madre se quedó embarazada luego de haber sido violada una noche por un extraño que forzó la entrada a su vivienda; tiempo después, cuando Mentewab no pudo ocultar más el embarazo fue desheredada por su familia.



Zhara fue dada en adopción seis meses después de su nacimiento, pues su madre biológica estaba muy enferma. Sin embargo, su intención inicial era quedarse con la niña a quien había llamado Yemasrech, que en español significa buenas noticias. Jolie adoptó a Zahara pensando que había quedado huérfana luego de que sus padres fallecieran como consecuencia del Sida, según contó la actriz en el 2007.



Mentewab reconoce que la pareja de actores ha podido darle a su hija los lujos que ella nunca hubiese podido. “Angelina ha ido más madre para ella que yo, ha estado a su lado desde que era una bebé, pero eso no quiere decir que no la extrañe”, aseguró la mujer quien extraña a su hija “todo el tiempo. Pienso en ella todo el día y ansío escuchar su voz o ver su rostro. Sé cuando es su cumpleaños y me entristece no celebrarlo con ella”, agregó.



El medio británico encontró a la madre biológica de Zahara Jolie-Pitt en un poblado en el centro de Etiopía muy alejado de la capital del país (Adís Abeba). En su vivienda, según constató el portal, no hay fotos de su hija pues asegura que no quiere que se sepa que dio a la menor en adopción.



Mentewab insiste en que no está pidiendo que le regresen a su hija. “Sé que su vida está con Angelina, en otro país y habla otro idioma”. Sin embargo, si solicita tener contacto con ella. “Antes de morir, quisiera que ella sepa sobre mi y que tiene familia aquí en Etiopía”, dice la mujer.

Alega que no ha recibido cartas o fotos de la niña desde que fue adoptada. Tampoco ha recibido dinero de la pareja desde la adopción de la niña lo cual no le preocupa ni le decepciona.

La madre insiste que no quiere llevar caos a la vida de su hija ni está en búsqueda de dinero “Solo quiero que sepa que estoy viva y que tengo ganas de hablar con ella”, dice la mujer que también reconoce que la actriz no tiene ninguna obligación de ponerse en contacto con ella.