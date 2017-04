Madonna está enojada por su película biográfica no autorizada

Madonna manifestó su enojo el martes 25 de abril de 2017 por la noticia de que un estudio de Hollywood planea rodar una biopic no autorizada de sus primeros años en Nueva York cuando luchaba por entrar en el negocio de la música.

“Nadie sabe lo que yo sé y lo que he visto. Sólo yo puedo contar mi historia”, escribió la Material Girl en su cuenta en Instagram. “Cualquier otro que lo intente es un charlatán y un tonto, buscando gratificación instantánea sin hacer el trabajo. Es una enfermedad en nuestra sociedad”, agregó.

Nobody knows what I know and what I have seen. Only I can tell my story. 📚Anyone else who tries is a charlatan and a fool. 🤡. Looking for instant gratification without doing the work. This is a disease in our society. ✍️🙃 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 10:26 PDT

Con el título de 'Blonde Ambition', el nombre de su gira de 1990, el guión es obra de la escritora Elyse Hollander, oriunda de Los Ángeles. La descripción del guión dice que se centra en la vida de Madonna en la Nueva York de principios de los 80, cuando la industria musical trataba a las mujeres como desechables.



Madonna, que se mudó allí en 1978 desde su natal Michigan, ha hablado en los últimos años cada vez más de sus primeras experiencias en Nueva York, llegando a contar incluso que fue víctima de una violación.



La artista de 58 años, cuyo verdadero nombre es Madonna Louise Ciccone, trabajó en una tienda de Dunkin' Donuts en Times Square mientras trataba de estudiar danza antes de lanzar su primer álbum, en 1983.



Aunque muchas de sus canciones han sido leídas como reflexiones sobre su vida y se han escrito varios libros sobre ella, Madonna se ha mantenido al margen de trabajos autobiográficos.



Pero no es ajena a Hollywood: protagonizó películas como 'Buscando desesperadamente a Susan', '¿Quién es esa chica?' y 'Evita'. El guión de Hollander el año pasado encabezó la llamada “lista negra” de Hollywood, donde los ejecutivos de la industria votan por sus guiones favoritos que han estado en circulación pero no han sido seleccionados para producirse.



The Hollywood Reporter dijo el lunes que Universal había dado el visto bueno al proyecto. Agregó que 'Blond Ambition' sería coproducida por Michael De Luca, quien ha trabajado en los thrillers eróticos 'Cincuenta sombras de Grey' y en 'La red social', así como en la gala de los Oscar.



Hollander trabajó previamente en el “detrás de las cámaras” de la película ganadora de un Oscar 'Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)' y terminó un cortometraje, 'Nikolai', sobre un niño gitano que escudriña en su propia identidad mientras se adapta a la cultura estadounidense.