Sobrina de Britney Spears, en estado crítico tras accidente de tránsito 

Maddie Aldridge, sobrina de la cantante estadounidense Britney Spears, sufrió un accidente de tránsito ayer, 5 de febrero de 2017 cuando el vehículo en el que viajaba se volcó y terminó en un lago.

La menor quedó sumergida en el agua durante varios minutos antes de ser trasladada a un hospital, según el sitio de noticias especializadas en farándula, TMZ.

Actualmente, de acuerdo a la información más reciente publicada por el medio estadounidense, la menor de edad se encuentra “gravemente herida” y en estado crítico, pero está estable.



Tras el accidente, Maddie, de 8 años. "estaba inconsciente y fue llevada a un hospital local desde donde se la trasladó a un centro médico en Nueva Orleans”, asegura el sitio.



Maddie Aldridge es fruto de la relación de de Jamie Lynn Spears, hermana de la cantante estadounidense, con Casey Aldridge. Nació en Misisipi el 19 de junio de 2008 cuando su madre tenía 16 años de edad.

Jamie Lynn Spears se dio a conocer en la serie ‘Zoey 101’. Adicionalmente es protagonista del documental ‘Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out’ enfocado en su infancia y adolescencia a la sombra de la fama de su hermana. En el filme también relata su experiencia con el embarazo precoz.



