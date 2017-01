Luis Miguel celebra 35 años de carrera musical con un emotivo video

El cantante Luis Miguel acumula casi 4,5 millones de visitas en Facebook con su último videoclip, en el que repasa 35 años de trayectoria y, en su romanticismo habitual, le canta a la vida y a la música.

"Disfrazaré la realidad con flores para vivir mi carnaval a mi manera. Teniendo amigos, arlequines y payasos para cantar canciones que me llenan", se sincera el artista en este tema donde da muestras de su potencia vocal.



Con una recopilación de escenas de su vida artística y algunos recuerdos personales, el videoclip arranca con una introducción de Luis Miguel de niño, que ante la cámara dice: "Siempre me ha gustado cantar".



Nacido en Puerto Rico en 1970 y con nacionalidad mexicana, en la canción se incluye una serie de imágenes de su amplia trayectoria musical, que arrancó hace 35 años.

Colgado el 21 de enero, el video acumula más de 4,5 millones de visita en Facebook, hasta este lunes 23 de enero.



En la canción, el intérprete conocido como el Sol de México divaga sobre la belleza de su profesión, en la que hay "aplausos apasionados, qué privilegio", pero también habla de los claroscuros de la vida, por ejemplo, al hablar de "ahogar en unas copas los fracasos".



"Aquí me tienes con la máscara impecable de la noche, maquillándote mi vida que se esconde", canta el artista, acompañado con imágenes de numerosos conciertos en los que aparece sonriente y atento con sus seguidores.



La pieza cierra con Luis Miguel en uno de sus últimos conciertos celebrando su trayectoria: "Dedicarle mi vida, mi carrera, ha valido la pena", le dice al público.



En las imágenes se ve también su evolución física, un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos.



En 2015, Luis Miguel causó una polémica actuación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, cuando fue objeto de críticas en las redes sociales porque el cantante lució aparentemente con unos kilos de más.



Posteriormente, protagonizó una serie de abandonos de conciertos y pospuso una gira por Estados Unidos planeada para finales de 2015, alegando problemas de salud que no hicieron sino avivar la polémica sobre el supuesto ocaso del artista.



La vida del intérprete será contada en una serie televisiva que tendrá como productor ejecutivo a Pedro Torres, anunció la pasada semana Univision.