Luis Fonsi se contactó con una niña que bailó Despacito en un hospital de Chile

La canción del momento, Despacito, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión la protagonista es una niña de 9 años de edad que padece cáncer cuyo video bailando el tema en un hospital de Chile se volvió viral. La popularidad del clip hizo que el propio Luis Fonsi la comparta en sus redes sociales.

"Se me aguaron los ojos al ver esto, lo que es el poder de la música. Esto pone en perspectiva las cosas verdaderamente importantes en la vida. Salud, amor, fe, familia… Qué mucho nos enseñan los niños", escribió el cantante puertorriqueño en Instagram el pasado 20 de abril.



En la grabación, la niña realiza una coreografía al ritmo de la pegadiza canción con un grupo de médicos vestidos de payasos. En el clip se observa a la niña con una gran sonrisa, disfrutando de un divertido momento.

El pasado 5 de mayo del 2017, Fonsi sorprendió a la pequeña. El artista se puso en contacto con la madre de la menor y luego con la niña para darle una sorpresa a través de una llamada telefónica.



En un video publicado por el medio chileno 24horas, se observa la comunicación entre el cantante y la pequeña. “Te quise llamar porque por ahí en las redes vi tu video y me emocionó muchísimo. Entonces, yo me tomo el atrevimiento de llamarte, primero que todo, para saludarte, enviarte un beso gigantesco, decirte que me emocionó mucho ver tu ánimo, tu energía", dijo Fonsi.



"Esta es la primera llamada, el primer contacto, pero cuando esté en Chile -en varios meses estaré por ahí en concierto- te quiero ir a visitar, te quiero conocer, te quiero invitar a un concierto si puedes ir y quiero darte un fuerte abrazo”, prosiguió el artista.



"Ay gracias. Sí, sería un gusto ir a su concierto", le respondió la niña visiblemente emocionada y nerviosa. Tras despedirse, la pequeña corrió a abrazar a su mamá.