El cantante Luis Fonsi dará dos conciertos en Ecuador en junio del 2018

El cantante boricua, Luis Fonsi, llegará a Ecuador con dos conciertos en Quito y Guayaquil. Así lo anunció Top Shows a través de su página de Facebook el pasado 8 de abril del 2018.

Fonsi, considerado uno de los cantantes estrellas de Latinoamérica que elevó a la música latina con su éxito Despacito junto a Daddy Yankee, se presentará en Quito el 14 de junio en el Coliseo Rumiñahui a las 20:00 y en Guayaquil el 16 de junio en el Coliseo Voltaire Paladines Polo a las 20:00, como parte de su 'Love And Dance World Tour'.



En 1998, Fonsi se abrió paso en la escena musical internacional. Canciones como ¿Quién te dijo eso?, Imagíname sin ti, Nada es para siempre y No me doy por vencido, marcaron su identidad musical, que se afianzó en la balada romántica.



Con 20 años de trayectoria, ha sido ganador de los Grammy Latino a la mejor canción del año por Despacito (2017) y Aquí estoy yo (2009). Con nueve álbumes de estudio exitosos, el intérprete se alista para el lanzamiento de su décimo disco.



Ahora, su reciente éxito, Échame la culpa, con la colaboración de Demi Lovato, se ha posicionado como número 1 en las listas de países como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos.



Las venta de las entradas ya está disponible en Ticketshow en las localidades: General, preferencia, butacas, Golden y Top.

