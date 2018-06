Luis Fonsi bailará ‘despacito’ con sus fanáticos del Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para Luis Fonsi, la calidad de una canción no se contempla por el número de palabras o retórica que albergue. En sí, una pieza sencilla, festiva, concebida para que todo el globo se quede a escucharla, es la fórmula infalible para la nueva ola del pop latino, que el boricua inauguró con Despacito.

“Quise hacer una canción fresca, que te ponga a bailar aun si no entiendes el idioma”, comentó Fonsi en diálogo con EL COMERCIO. Con cuatro Premios Grammy bajo el brazo, 5 000 millones de reproducciones en YouTube -posicionando al videoclip como el más visto en la historia de la plataforma- y un nuevo álbum en el horno, el cantante puertorriqueño celebra sus 20 años de recorrido musical con la gira internacional ‘Love and Dance’, que llega hoy (14 de junio del 2018) al Coliseo General Rumiñahui, en Quito, y el sábado 16 de junio al coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.



De sangre boricua, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero nació en San Juan, en 1978. Su infancia transcurrió entre la imitación coreográfica de ‘boybands’ como Menudo y el coro de niños de su localidad. A los 11 años, su familia se mudó a Miami, la puerta de entrada del Caribe a Estados Unidos. La bachata dominicana lo envolvió y pronto decidió iniciar su profesionalización musical.



La Escuela de Música de la Universidad Estatal de Florida fue el primer escenario del joven cantante, en el que adquirió conocimientos en solfeo, apreciación musical, canto y composición, además de liderar su coro universitario y desplegar su música en el país norteamericano.



En 1998, la casa discográfica Universal Music lo fichó y firmó su primer contrato musical. De su primer álbum debut ‘Comenzaré’ (1998), se desprenden canciones como Dime cómo y Si tú quisieras. Después, llegaron melodías como Imagíname sin ti, del disco ‘Eterno’ (1999), Quién te dijo eso, de ‘Abraza la vida’ (2003), Nada es para siempre, de ‘Paso a paso’ (2005) y No me doy por vencido, que lo catapultaron al estrellato.



Con ocho exitosos álbumes de estudio y uno nuevo en camino, la arteria musical de Fonsi ha ido mutando. Desde canciones a un solo piano, la integración de riffs potentes y ‘beats’ electrónicos’, hoy por hoy, el intérprete apuesta por toques urbanos.



“Soy fan de la música en general y por eso no le he tenido miedo a jugar con los géneros. He sido así durante toda mi carrera y creo que con mis dos sencillos Despacito y Échame la culpa lo he demostrado”, sostiene.



El artista logró batir sus propios récords en dos décadas. No solo consiguió que Despacito se posicionara como la canción más compartida vía ‘streaming’, sino que logró conquistar el mercado anglosajón en un contexto complicado y ‘antilatino’ liderado por Donald Trump.

Alista motores para su noveno álbum, del cual adelantó que su “evolución musical será más evidente y contará con las colaboraciones que ya conocen con artistas como Daddy Yankee, Justin Bieber y Stefflon Don”.

Video: YouTube, cuenta: Luis Fonsi Oficial