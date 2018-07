El cantante Luis Enrique arremetió contra la dictadura en Nicaragua con Mordaza, su nuevo tema

LEA TAMBIÉN

El artista nicaragüense Luis Enrique está conmovido por la situación política que atraviesa su país de origen y explicó en una entrevista con la cadena internacional Telemundo su postura sobre el conflicto.

"Nicaragua debe aprender evidentemente de todo lo que nos ha pasado y no está pasando y ojalá que este tipo de cosas no se vuelva a repetir jamás", declaró, "Que la sangre de nuestros hermanos no se siga derramando sin ningún motivo, sin ninguna razón de ser".



El cantautor escribió Mordaza su nueva canción, en manifestación del actual gobierno de su país. El tema aborda directamente las recientes masacres de las fuerzas gubernamentales y protesta contra el presidente Daniel Ortega.

Video: YouTube, cuenta: Luiis Enrique VEVO.

"El arte, así como los jóvenes han sido los vanguardistas en los movimientos sociales en Latinoamérica y en el mundo, también los artistas lo han sido de alguna manera y no soy el único, hay artistas en Nicaragua que hoy por hoy hacen música en contra de lo que está sucediendo" y añadió: "Nicaragua sigue esclavizada de ese paternalismo gubernamental".



Mordaza fue escrita en colaboración con el compositor Yadam y presenta al rapero nicaragüense.

"El arte siempre estará creo yo, en la gran mayoría de los casos estará del lado del oprimido, del lado del que sufre" y agregó: "Si hay algo que podemos lograr con la música también y a través de todo lo que nosotros de alguna manera estamos haciendo, S.O.S por un lado. Hay mucha gente, hay muchos nicaragüenses unidos en el exterior haciendo cosas hoy día por Nicaragua. Creo que esa es la manera de avalar un poco y de abrazar un poco toda esa valentía de estos chicos".

El 10% de los ingresos de la canción se donará a organizaciones que ayudan a las víctimas.