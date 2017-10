Fragmentos del cometa Halley serán visibles del 20 al 22 de octubre de 2017

Desde este viernes 20 al domingo 22 de octubre de 2017 se podrá apreciar en todo el mundo la lluvia de estrellas Oriónidas, que son fragmentos del Cometa 1P/Halley, el famoso cometa que atraviesa el cielo visible de la Tierra cada 75 o 76 años.

Ecuador no es la excepción. Alrededor de las 23:00 del sábado 21 de octubre de 2017 será el pico de cantidad de meteoros por hora, informa el Dr. Jairo Armijos, astrofísico del Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional. Se espera que este pico sea de alrededor de 80 meteoros por hora.



¿Dónde y cómo ver la lluvia de estrellas?



El experto recomienda a los aficionados de la astronomía salir de la ciudad para poder observar el fenómeno con mayor claridad, “porque existe un inconveniente con la cantidad de luz, por el efecto de contaminación lumínica” que suele existir en las locaciones donde hay gran cantidad de luz artificial.



En el caso de Quito, “se recomienda que salgan al Norte o al Sur de la ciudad, donde se pueda apreciar la lluvia de estrellas de mejor manera”. Si para usted la lluvia de estrellas es un buen pretexto para salir de la ciudad, en esta nota puede encontrar algunos lugares para acampar cercanos a la capital. Armijos asegura, además, que el evento será visible mayoritariamente en el lado Este del campo visual.



La Luna cooperará con el evento



La lluvia de meteoros no será la más grande de este 2017, pero será una de las que contarán con mayor visibilidad, señala el diario El País. Esto, debido a que el pasado jueves 19 de octubre de 2017 se registró el inicio de la Luna Nueva. Por tanto, la luminosidad de la Luna no interferirá en la visibilidad del evento.



El sitio especializado en astronomía Space asegura que no es necesaria la utilización de prismáticos o telescopios, pues estos instrumentos sirven más para objetos estacionarios.



Las Oriónidas reciben su nombre debido a la dirección en la cual se ubica su radiante. Esto es en la constelación de Orión, según indica el portal Space. Sin embargo, se recomienda no mirar directamente en aquella dirección, debido a que los meteoros cercanos al radiante tienen rastros cortos y son más difíciles de ver.