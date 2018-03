Cuando ellas atrapan al lector

Berta Isla es uno de los personajes femeninos inolvidables de la literatura contemporánea. Las reflexiones de la protagonista de la nueva novela del escritor español Javier Marías, publicada el año pasado, tienen la capacidad de interpelar, interrogar, sacudir y conmover al lector.

De entrada, Berta Isla parecería ser una mujer destinada a vivir a partir de las decisiones de los otros. Sin embargo, su carácter decidido y su capacidad de empatía con los demás rompe con esa imagen de fragilidad que muchos escritores imprimen en sus personajes femeninos.



Lo de Penélope del siglo XX no le va. A pesar de que siempre está esperando el regreso de su esposo, un hombre con una doble vida, Berta Isla se fabrica una vida propia, una vida en la que no hay certezas sino momentos poblados de dudas y cuestionamientos.



Otro de los personajes femeninos que seduce por su capacidad reflexiva y su fuerza discursiva es la protagonista de ‘La pasión según G.H.’, de la escritora brasileña de origen judío Clarice Lispector.



G.H. es una mujer que vive en un pequeño departamento que, en teoría, conoce muy bien. Un día, después de recorrer todos los recovecos de su hogar, llega hasta la habitación de su criada, un espacio desconocido, donde descubre las siluetas de un hombre, una mujer y un perro pintadas en una de las paredes, y en el armario a una cucaracha.



Su encuentro con este insecto activa la memoria de su infancia. “El recuerdo de mi pobreza de niña, con los chinches, las goteras, cucarachas y ratones, era como de un pasado mío histórico, yo había vivido ya con los primeros animales del planeta”.



A partir de esos recuerdos G.H. va explorando una serie de sentimientos desconocidos sobre sí misma, entre ellos el miedo a recordar el pasado y a pensar y a cuestionar su existencia. “Yo había mirado la cucaracha viva y en ella había descubierto la identidad de mi vida más profunda. En el derrumbamiento difícil se abrían dentro de mí vías duras y estrechas”.



Otro de los personajes femeninos míticos dentro de la literatura es Ana Karenina. La protagonista de la obra escrita por León Tolstói es otra de esas mujeres que se ha impregnado en la memoria de los lectores de varias generaciones gracias a su decisión de romper con las normas y moldes establecidas en la sociedad.



Ana Karenina es una mujer decimonónica que decide vivir y disfrutar el amor que siente por un hombre que no es su esposo y que, con el paso del tiempo, la lleva a tomar otra decisión trascendente en su vida, suicidarse.



En la lista, que a estas alturas ya es inconmensurable, de personajes de mujeres inolvidables dentro de la literatura universal también está Doña Bárbara, la protagonista de la novela escrita por el venezolano Rómulo Gallegos; Lolita, la protagonista de la novela de Vladimir Nabokov; o la Maga, de ‘Rayuela’ escrita por Julio Cortázar.



También están otras más recientes y cercanas para las nuevas generaciones como Hermione Granger, uno de los personajes centrales de la saga de Harry Potter.