Libro recopila los símbolos de los pueblos kichwas del norte del Ecuador

La publicación ‘Iconografía de los pueblos ancestrales de Imbabura’ es una recopilación de la variedad de símbolos de los pueblos kichwas del norte del Ecuador: Otavalo, Natabuela y Zuleta.

La investigación, que está disponible en la plataforma digital Issuu, fue realizada por tres docentes de la Universidad Técnica del Norte: Miguel Posso, Carlos Almeida y Adriano Carrascal. El objetivo de rescatar el bagaje visual de los pueblos imbabureños no solo es cultural, sino también productivo.



En la primera fase de la investigación se trabajó con los artesanos de la Plaza de los Ponchos. A través de encuestas se obtuvo información referente a la iconografía. Se complementó esta parte gracias a la colección Curiñan del Instituto Otavaleño de Antropología y a profesionales de la rama textil como el ingeniero Hernán Jaramillo.



En la segunda fase se clasificó el material. ‘Iconografías de los pueblos ancestrales de Imbabura’ se divide en antropomorfa, zoomorfa y geométrica. En el primer grupo están las representaciones femeninas, masculinas y de bailarines, los cuales se reconocen por su vestimenta y adornos.



Las figuras zoomorfas hacen referencia a los animales que son símbolos sagrados, como la serpiente, el puma y el condor. También están presentes animales de la cotidianidad de los Andes, como la llama.



En las formas geométricas se agrupan todas las que llevan los signos primarios como líneas, espirales, rombos y cuadrados. El paisaje andino es un motivo recurrente.



El siguiente paso en la investigación fue ilustrar digitalmente cada diseño para ponerlos a disposición de los artesanos y empresarios.



Para ello se creó el sitio web Shuyupa Tampu, que quiere decir Bodega para Dibujos. De allí se puede descargar los vectores para la aplicación en productos textiles, alfarería, maderas, talabartería, etc.



La base cuenta con más de 500 diseños iconográficos que van aumentando paulatinamente, gracias al aporte de los usuarios de la plataforma.



“Se ha logrado dar un plus de originalidad en la confección de artesanías y se está evitando la aculturización o influencia de representaciones iconográficas ajenas a los contextos sociales y culturales del país”, afirman los autores en el resumen de la investigación.



Posso le dijo a EL COMERCIO, vía correo electrónico, que los artesanos han recibido con mucho interés esta iniciativa. Indicó que esto se evidencia en la cantidad de visitas que ha recibido la página: más de 100 000 hasta el momento.