Liam Gallagher se retiró en medio de su presentación en el Lollapalooza Chile

El cantante británico Liam Gallagher suspendió el domingo 18 de marzo del 2018 su actuación en el festival Lollapalooza Chile, en momentos en que interpretaba la cuarta canción de su espectáculo, para desilusión y molestia de sus seguidores y de quienes habían esperado por horas para ver su show.

"El sonido es jodidamente horrible, lo siento", dijo un Gallagher aparente molesto con el audio. El exintegrante de la banda Oasis solo alcanzó a cantar Rock And Roll Star, Morning Glory y Greedy Soul, y decidió bajarse del escenario para no volver mientras interpretaba Wall Of Glass.



Por unos minutos los miles de asistentes pensaron que era una broma de Gallagher, pero quedó claro que no había vuelta atrás cuando las pantallas anunciaron la presentación, para horas más tarde, del grupo de rock estadounidense The Killers, que cerraba esta versión de Lollapalooza celebrado este fin de semana en el Parque O'Higgins, de Santiago.



Minutos más tarde, el equipo del cantante entregó a través de Twitter su versión de lo ocurrido. "Debido a una infección en el pecho, tuvimos que cortar el show de Lollapalooza Chile esta noche. Liam fue diagnosticado con sinus, una infección de oído y nariz después de un show europeo algunas semanas atrás, lo que condujo a una infección en el pecho", sostiene la declaración.



De acuerdo a esa versión Gallagher "continuó actuando y tratando de superar esto, pero desafortunadamente hoy tenía dificultad para respirar en el escenario y no pudo continuar con el set".



"Liam está muy decepcionado y molesto porque no pudo terminar el show y quiere disculparse con todos los que vinieron a verlo esta noche. Prometió reagendar un concierto en Santiago lo más pronto posible", afirma la declaración.

En agosto pasado, durante la realización del Lollapalooza Chicago, Liam Gallagher también suspendió su presentación abruptamente.