Les Luthiers: 'El separatismo encubre una forma de xenofobia'

Antes de que el viernes 20 de octubre del 2017 reciban su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, los argentinos Les Luthiers lamentaron la situación de tensión que se vive estos días en España y Cataluña.

"Lamento el separatismo en todos los sentidos", dijo Carlos López Puccio, secundado por sus compañeros. "Encubre una forma de xenofobia, una forma del tú aquí no, tú eres distinto y tú no vienes con nosotros", añadió en calidad de "español de adopción", pero también de ciudadano extranjero.



Durante la rueda de prensa celebrada en Oviedo, en el norte de España, estos maestros del humor y la música confesaron que no esperaban "este premio tan importante". "Ya tenemos más de 70 años y, a veces, se hace difícil mantener el nivel que uno alcanzó".



No obstante, tras 50 años sobre los escenarios, los límites del humorismo "siguen siendo los mismos" y dependen del humorista, dijo Marcos Mundstock. Temas como la violencia de género siempre generan rechazo, añadió. Y hay cuestiones "terribles" con las que a muy pocos "les da placer hacer humorismo".



Tras presentar en España su gira Chist!, con la que celebran su medio siglo de vida, Les Luthiers actuarán el 2 de noviembre en Lima y, desde allí, regresarán a su Argentina natal con el espectáculo Gran Reserva.



En mayo, al grupo musical le fue concedido el Premio Princesa de Asturias por ser un "espejo crítico" y "referente de libertad en la sociedad contemporánea", además de "uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana".