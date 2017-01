Les Luthiers revelan en Quito los secretos de Chist!

Entre ellos hay una relación entretenida y muy amigable. Los integrantes de Les Luthiers bromean entre ellos, comparten anécdotas y conversan acerca de sus nuevos proyectos juntos.

El conjunto artístico argentino dio una rueda de prensa este jueves 26 de enero de 2017, a la víspera de las tres presentaciones que brindará en Quito (27, 28 y 29 de enero), en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Los humoristas visitarán el país tras 13 años de ausencia.



"Chist! es un llamado al silencio, pero también es una fusión con la palabra chiste", explicó Jorge Maronna, miembro del grupo, ante la duda de qué significa el nombre de esta antología, que recorre los 50 años de trayectoria de Les Luthiers.



"Esta es una antología que reúne, no las mejores, sino las obras más importantes del grupo. Es un producto cómico y escénico que tiene dos horas de duración", adelantó Martín O'Connor.



Aunque una parte de Chist! hace referencia a la política, no tiene alusiones directas hacia ningún presidente del mundo. "Nuestra opinión política no es relevante. Pero sí creo que, ya que el presidente Correa dijo aluna vez que es fan de Les Luthiers, eso indica que tiene muy buen gusto y es algo digno de resaltar", bromeó Marcos Mundstock, el encargado de haber la narración de las obras de Les Luthiers.



Carlos Núñez, otro de los integrantes originales del conjunto, confesó que se ríe cada vez que lee un tweet del presidente estadounidense, Donald Trump. El resto del grupo coincidió en que Núñez es el más divertido del conjunto: "siempre cuenta la misma anécdota", explicó Mundstock.



Según Carlos López Puccio, Les Luthiers mantiene una tónica similar desde que el grupo se formó en 1967. "El humor varía, la gente hace comedia en Internet y en redes sociales, pero lo que nosotros ofrecemos es un show profesional y escénico".



Los artistas también se dieron un momento para recordar a Daniel Rabinovich, uno de los integrantes originales del grupo y que falleció en 2015. "El espectáculo es lo más importante. Lo extrañamos más como amigo, como hermano, que en escena", comentó Mundstock.



Las entradas para Les Luthiers ya están agotadas, incluyendo las de la función del domingo (18:00), que se abrió ante la gran acogida del público ecuatoriano. El conjunto estrenará en el país Chist!, obra que se estrenó en 2011 y que estuvo de gira durante tres años.