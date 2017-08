Leona rescatada de Siria da a luz a una cría en Jordania

La leona Diana forma parte de un grupo de animales que fue trasladado desde el zoológico de Alepo hasta Jordania con el fin de retirarlos de uno de los puntos más conflictivos de la guerra en Siria. Tan solo 12 horas después de su exitoso traslado, la felina dio a luz a un cachorrito, según anunció la organización encargada del traslado, Four Paws (Cuatro patas).

La ONG explicó a través de una publicación de Facebook que la principal preocupación del equipo de rescate era que la madre decidiera sacrificar al recién nacido, debido a que esto es una práctica común en las hembras de esta especie cuando se encuentran en situaciones de estrés.

Sin embargo, este no fue el caso, pues la leona, después de dar a luz, comenzó a limpiar al cachorro y a cuidarlo. Además, la organización anunció que Diana esperaba dos cachorros, así que un segundo nacimiento podría venir en cualquier momento.

Video: Facebook, cuenta: FOUR PAWS UK

El nacimiento se dio el pasado sábado 12 de agosto de 2017, pocas horas después de la llegada de Diana a Jordania desde Turquía, donde el grupo de animales salvajes llegó después de salir de Siria. El sexo del felino recién nacido todavía no ha podido ser comprobado, pues el equipo veterinario de Four Paws todavía no se ha podido acercar al cachorro, señala la BBC.