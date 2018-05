Lencería para mujeres diversas

LEA TAMBIÉN

Yanuwa, Gals Lencería y Plus Trends Intimate son opciones ecuatorianas que diseñan con base en la comodidad y la sensualidad. Sin embargo,durante décadas, uno de los objetivos de la lencería fue cambiar la forma femenina de acuerdo con las modas. Por ejemplo, en los años 20, el ideal de belleza era andrógino, así que se usaban camisones que vendaban el busto. En la década de los 50, el cuerpo tipo reloj de arena era el deseado, entonces los brasieres tenían rellenos y eran puntiagudos y, además, se usaban fajas que afinaban la cintura.

En la actualidad, una de las tendencias más fuertes es explotar la sensualidad que dan la seguridad y la comodidad. Los ‘bralettes’, una especie de sostén que no tiene alambres ni estructuras rígidas, tuvieron un ‘boom’ hace unos cinco años, de la mano de marcas pequeñas y alternativas y ahora firmas internacionales también los hacen. Son los casos de Victoria’s Secret, Leonisa y Savage X Fenty, esta última una línea de lencería que fue lanzada a mediados de mayo por la cantante Rihanna.



Gals Lencería es una marca guayaquileña que nació hace dos años, por iniciativa de Grace Andrade, amante de la moda y la lencería, que empezó

a confeccionar ‘bralettes’ al ver que en el mercado local no se conseguían. Ahora, la creativa también elabora pantis, enterizos y otras prendas íntimas. El lunes lanzará una nueva colección, llamada ­Unbounded Joy, mucho más atrevida y sexi.



Yanuwa también apareció hace dos años. Es una propuesta de la cantante Paola Gómez y la diseñadora industrial Pascale Boucher. La diseñadora dice que la marca busca vestir a mujeres seguras, que dejen los miedos de mostrar su cuerpo o la ropa interior (que ha sido muy vetado en ciertos contextos). Para lograrlo, usan materiales como encajes y terciopelos, que adornan los escotes o funcionan por sí solos como prendas exteriores.



Plus Trends Intimate está disponible desde el 3 de mayo. Esta es la primera línea de lencería para mujeres ecuatorianas de tallas grandes y se enfoca en sus necesidades: las bandas de los brasieres son anchas para no marcar la espalda, los pantis y tangas abrazan las caderas y sostienen el abdomen bajo, entre otras. Maru Donoso, la empresaria detrás de esta marca, explica que hubo muchos retos en la creación de las prendas, como encontrar el tallaje adecuado e importar los textiles e insumos.