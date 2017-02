Lego agrega más piezas visuales a su colorido imperio de juguetes

Lego no fue la primera empresa que se animó a producir películas como catálogos de promoción de sus juguetes. Mattel, el mayor fabricante mundial, por ejemplo, lo viene haciendo con la (cada vez menos) estereotipada Barbie, el musculoso He-Man (¡que acaba de morir en un cómic!) y, últimamente, con las millennials de Monster High, entre otras.

Hay una diferencia con Lego. La firma danesa, famosa por sus bloques de plástico intercambiables, no solo que se ha unido a la tendencia de generar cintas de consumo casero para exhibir sus marcas, sino que se lanzó de lleno al cine de alto presupuesto y con altas pretensiones artísticas.



El triunfo de ‘The Lego Movie’, en el 2014, tanto en taquilla como entre la crítica (nominada al Oscar en el rubro de Mejor Animación y obtuvo el especializado premio Annie al Mejor Guion) por su historia de una figura ordinaria que debe salvar al universo, dejó a la firma y a los fanáticos con altas expectativas.



Tres años después, presenta ‘The Lego Batman Movie’, que se estrenará este fin de semana en Ecuador y une al héroe más respetado de DC Comics (lo siento Superman, pero esa es la verdad) con el aclamado estilo del largometraje del 2014.



Todo se inició en el 2003, cuando Lego creó una línea de juguetes llamada Bionicle, para la cual se produjeron cintas animadas con destino casero. Un salto de calidad supuso el filme de las aventuras de ‘Clutch Powers’, primer largometraje de Lego para TV (2010) en que se perfiló la línea de humor rápido de la que se alimentaría ‘The Lego Movie’.



También aparecieron ‘Ninjago’ y las leyendas de ‘Chima’. Pero lo que termina por dar impulso a sus animaciones es la estrategia de Lego de aliarse con Disney, Marvel y DC, no solo para crear los juguetes respectivos de ‘Star Wars, ‘Avengers’ y ‘Justice League’ que tanto gustan a los niños (y también a sus papás, ¡acéptenlo!), sino para productos audiovisuales muy específicos.



De esta manera, Lego, pieza a pieza, ha logrado construir un imperio en el que películas y juguetes encajan a la perfección. Sí, como un juego de legos.