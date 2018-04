Qué fue lo que realmente se dijeron la reina Letizia y doña Sofía durante el escándalo de Pascuas

El pasado domingo 2 de abril del 2018 la familia real de España protagonizó un altercado durante la misa de resurrección celebrada en la Catedral de Palma.

Las cámaras captaron un vergonzoso enfrentamiento entre la reina Letizia y la reina emérita Sofía.



De acuerdo con el diario El Español, un experto en lectura labios dijo cuál fue el diálogo que tuvo la familia real durante el incidente.

Un video viral dejó ver el cruce de palabras y una mala relación entre la reina Letizia y la reina emérita Sofía de España. Foto: AFP.



Tras finalizar la misa, la mamá de Felipe VI quiso fotografiarse junto a sus dos nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Doña Sofía se posicionó entre medio de las dos niñas, abrazó a cada una y dijo: "Mira ahí, ahí, ahí". Pero de inmediato la reina Letizia interrumpió el momento y discretamente sacó el brazo de su suegra del hombro de la pequeña. A lo que la reina emérita Sofía le dijo: "Déjalo, por favor".



Al darse cuenta de la tensión, Felipe VI se acercó a las mujeres y les dijo:"Por favor, déjalo".



Por su parte, el rey emérito Juan Carlos no se quedó de brazos cruzados y llamó a su hijo, "Felipe, Felipe ven un momento. Eso hay que hablarlo". A lo que el Rey contestó: "¿Qué?, ¿Cómo?, Ahora no, ahora no, saber que no es el momento, ¿comprendes?".



Tras el incidente la reina emérita Sofía le dijo a su esposo: "Bueno no hay nada que hacer".

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 3 de abril de 2018



Al salir de la misa, la escena se volvió a repetir cuando Doña Sofía se posicionó nuevamente entre medio de sus nietas para sacarse la foto pero Letizia rápidamente se interpuso, impidiendo por segunda vez que la imagen sea capturada.

Finalmente, la Familia Real posó toda junta, pero Letizia dejó un espacio notorio entre ella, Felipe VI y sus dos hijas con Doña Sofia y el rey emérito Juan Carlos.