‘La vida en el espacio’, el viaje de Toño Cepeda

La búsqueda de su lugar en el mundo fue lo que impulsó al músico ecuatoriano Toño Cepeda a crear un nuevo proyecto musical, que él define como una experimentación de los sonidos que lo llevó a un reencuentro consigo mismo.

‘La vida en el espacio’ es el nombre del álbum, que plantea una analogía entre el espacio exterior y el espacio personal. “Esto nació de una necesidad de rehabitar mi lugar”, comentó Cepeda a EL COMERCIO.

El artista presentó su disco en Quito el pasado 22 de julio y continuará con una pequeña gira de lanzamiento por Guayaquil (18 de agosto) y Cuenca (19). Después de esos conciertos, el álbum saldrá a la venta en las plataformas digitales.

Toño Cepeda con Can Can. Video: YouTube, cuenta: Can Can Banda

Esta nueva propuesta es una mezcla de rock, música electrónica y acústica. El eslogan del álbum es ‘Soy mi propia nave’, frase con la que Cepeda intenta decir al mundo cómo es el reflejo de sí mismo, partiendo de un viaje que hizo a su mundo interno. “El nombre del disco es un concepto abierto, significa varias cosas. Pero principalmente es una analogía sobre el espacio interior de cada persona, es decir, cómo habitas tu mundo, en la sociedad, en la ciudad”.



Además de las canciones que forman parte del disco, ‘La vida en el espacio’ es un proyecto interactivo que estará acompañado por un videojuego homónimo, cuya fecha de lanzamiento aún está por definirse. La trama del juego será sobre una nave, pero con una estética 8bit, es decir, similar a las consolas de los años 90, como el popular Atari.

Toño Cepeda con Biorn Borg. Video: YouTube, cuenta: Kuns UIO

“La relación entre la música y el videojuego es el tipo de estética que presenta, los sonidos, esos que escuchábamos en el Atari. Será un videojuego sencillo y, además, lo presentaré con una instalación”. Otro de los proyectos que se desprenden de ‘La vida en el espacio’ es la presentación del video de uno de los sencillos, titulado Series animadas, un tema que el músico coloca en el género del ciberpunk. La producción de ese video estará a cargo del cineasta y fotógrafo quiteño Camilo Coba.

Cepeda ha realizado múltiples proyectos musicales en Ecuador, pues ha conformado las bandas Can Can (rock), Biorn Borg (punk) y Rarefacción (jazz). “He participado en proyectos diferentes pero no considero este como un cambio, sino como una búsqueda, que nunca se acaba”.

Toño Cepeda y Electrobandas. Video: YouTube, cuenta: TEDx Talks

‘La vida en el espacio’ es el primer trabajo como solista del músico. Él cree que este nuevo álbum no revela quién es, sino que es una manifestación de lo que sentía y pensaba en el momento en el que compuso las canciones. “El disco describe el lugar que ocupé, tanto real como virtual, en relación con distintos momentos de aislamiento, introspección y de viaje interno”.