'La Torre Oscura', la nueva película que se adentra en el mundo de Stephen King

El universo de Stephen King vuelve hoy a las salas de cine con la superproducción 'La Torre Oscura', una película basada en una de sus historias más conocidas y protagonizada por el oscarizado Matthew McConaughey y el británico Idris Elba.

"Soy muy fan de las películas de Stephen King. Me crearon muchas pesadillas, y espero que esta también sea la causa de muchas pesadillas" dijo Matthew McCounaghey en una entrevista con las estrellas del filme.



'La Torre Oscura' está basada en la extensa serie literaria de King, de 8 volúmenes, que cuenta la historia de Roland Deschain, el último pistolero, y su batalla eterna con Walter ODim, conocido como el Hombre de Negro, quien trata de destruir la torre oscura que mantiene el universo unido.



En esta ocasión, Idris Elba interpreta el papel del héroe, el último pistolero, mientras que Matthew McConaughey se adentra en el personaje del villano, el Hombre de Negro, para dar vida a la batalla final en la que el bien y el mal se enfrentan.



En su intento de salvar la torre, y el universo entero, de las intenciones maléficas del Hombre de Negro, el último pistolero cuenta con la ayuda de un joven adolescente, Jake Chambers, interpretado por Tom Taylor, que con sus excepcionales poderes trata de guiar y alentar al héroe de la historia.

Video: YouTube, cuenta: Trailers In Spanish

La cinta, dirigida por el danés Nicolaj Arcel, se estrenará este viernes 4 de agosto de 2017 en los cines estadounidenses y llegará a España dos semanas más tarde, el próximo 18 de agosto, después de más de diez años de cambios de planes por obstáculos económicos y de producción.



Tanto McCounaghey como Elba revelaron haberse sentido atraídos al proyecto por el carácter insólito y enrevesado de sus personajes, que no se ciñen a las normas del héroe y el villano que suelen verse en este tipo de historias.



"Me gustó interpretar a un héroe muy complejo. Mi héroe tiene odio en su corazón, todo lo que quiere hacer es matar al Hombre de Negro y casi se ha olvidado de la torre, no le importa", afirmó Elba sobre la enredada relación que existe entre los dos personajes centrales.



"Como actor es un regalo, porque te dan este conflicto. Eres el héroe pero a la vez odia a esta otra (persona)", agregó el intérprete británico, premiado el año pasado con un Globo de Oro y un BAFTA por su papel de reparto en el filme 'Beasts of No Nation' (Bestias Sin Patria).



Por su parte, McCounaghey confesó haber disfrutado de haberse sumergido en la mente de una persona malvada por naturaleza, y que solo se ha visto ligeramente perturbado por la rivalidad con el último pistolero.



"Interpretar al malo siempre es divertido porque puedes tirar por la ventana todas las normas. Puedes decir que sí a todo, que es donde vive el mal, en el infinito de síes", dijo el actor tejano de 47 años.



"Todos tenemos un lobo feroz y un lobo bueno. Encadenas al lobo bueno y dices ahí te quedas unos meses (...) Fue un ejercicio divertido", subrayó. La participación en 'Dark Tower' del joven intérprete Tom Taylor, de 15 años, dejó valiosas lecciones para estos dos actores consagrados, que llevan más de 20 años en la industria del cine y han rodado decenas de películas.



Elba aprendió de Taylor a tomarse las cosas con calma, mientras que McCounaghey recordó la importancia de vivir todas las experiencias como si fueran las primeras. "(Tom) no tiene miedo a bromear. Es un adolescente joven y para él no fue abrumador y se lo tomó a su ritmo. Me gustó eso", opinó Elba.



"Me recordó cuando otras veces que he trabajado con jóvenes, cuando ven algo por primera vez y su proceso. (...) aun con 47 años es importante ver las cosas como si fuera la primera vez", dijo McCounaghey.