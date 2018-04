Los latinos siguen siendo la minoría que va a cine con más frecuencia en EE.UU.

Los latinos siguen siendo la minoría en EE.UU. que acude al cine con mayor frecuencia, un promedio de 4,5 veces por persona durante 2017, según un informe publicado hoy 4 de abril de 2018 por la Asociación del Cine de Estados Unidos (MPAA, por sus siglas en inglés).

La población asiática en EE.UU. es la segunda minoría más destacada, con una media de 4,3 veces por año por persona, y en tercer lugar aparece el público afroamericano con una media de 3,4 veces por año.



Las cifras publicadas por la MPAA muestran que los hispanos, que son el 18 % del total de la población estadounidense, representan un 24 % de los denominados espectadores 'frecuentes', aquellos que compran entradas en los cines al menos una vez al mes.



Los asiáticos, que representan un 6 % del total de la población estadounidense, componen el 8 % de esos espectadores 'frecuentes'.



La población de raza blanca, que representa el 61 % del total de la población estadounidense, también engloba el 54 % de la tasa de espectadores 'frecuentes', mientras que los afroamericanos suponen el 10 % de esa cifra.



En cuanto a compra de entradas, el 55 % de los tiquetes vendidos en 2017 fueron a blancos, mientras que los latinos compraron el 23 % del total. Los afroamericanos aportaron el 12 % de la audiencia y los asiáticos el 7 %.



Las películas que más apoyo recibieron por parte de los latinos el año pasado fueron 'Wonder Woman' y 'Beauty and the Beast', con un total del 22 % del total de su audiencia.



Asimismo, la MPAA indicó que la recaudación total en EE.UU. y Canadá durante los primeros tres meses de 2018 se ha visto reducida en un 3,8 % respecto al mismo período del año pasado a pesar del gran éxito de 'Black Panther'.



Los ingresos acumulados por las películas en cines de esos países durante 2017 cayeron un 2 % respecto al año anterior, con un total de USD 11 000 millones.