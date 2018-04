Dwayne 'The Rock' Johnson reveló detalles sobre su pelea con Vin Diesel

Dwayne Johnson finalmente dio detalles sobre su pelea pública con Vin Diesel, su compañero de elenco en la película 'Fate of the Furious'.

Casi dos años después de que 'The Rock' criticara en Instagram a algunos de sus compañeros de reparto, reveló el motivo detrás del enfrentamiento que tuvo con su colega durante la producción de la octava entrega de 'Fast & Furious'.



En una entrevista con la revista Rolling Stone, el héroe de acción profundizó sobre sus discrepancias con Diesel.



A pesar de que en la película los personajes de Johnson (Hobbs) y Diesel (Toretto) comparten un momento clave, muchos fanáticos notaron que al parecer los actores no la habrían grabado juntos. Y, de hecho, 'La Roca' confirmó que en ningún momento compartieron una escena durante el rodaje de la película.



"Es correcto. No estuvimos en ninguna escena juntos", explicó Johnson y agregó, "Vin y yo tuvimos un par de discusiones, incluso una importante conversación cara a cara en mi tráiler. Y lo que entendí es que tenemos diferencias fundamentales en filosofías sobre cómo hacer películas y colaboraciones. Me tomó tiempo, pero estoy agradecido de tener esa claridad, así sea que trabajemos juntos nuevamente o no".



El enojo de Johnson con Diesel salió a la luz pública en el 2016 cuando el ex luchador escribió en Instagram que estaba disconforme con el comportamiento de uno de sus compañeros de elenco. Decía que era alguien poco profesional pero no revelaba de quién se trataba.



'The Rock' luego confirmó que sus declaraciones, efectivamente, habían sido dirigidas hacia Diesel.



Más allá del acercamiento entre los dos actores, Johnson dijo a Rolling Stone que por ahora no cree que participará de la próxima entrega de la saga que se estrenará el 10 de abril del 2020.



Pero primero, el actor protagonizará junto a Jason Statham un spinoff en el que retomaran sus personajes que se estrenará en el 2019.



"En este momento estoy enfocado en hacer que el spinoff sea lo mejor posible", dijo y agregó:"Le deseo a Diesel todo lo mejor y no tengo ningún tipo de animosidad contra él, gracias a la claridad que tenemos. En realidad, borra eso de que no tengo animosidad. Dejemos sólo lo de la claridad".



'Fate of the Furious' fue una de las películas más exitosas del 2017 recaudando USD. 1.2 mil millones a escala mundial.