'La la Land', premiada como mejor película por el sindicato de productores

La comedia musical 'La La Land' obtuvo el sábado 28 de enero del 2017 en la noche el premio a mejor película del sindicato de productores estadounidenses, el Producers Guild of America (PGA), cuando queda un mes para la entrega de los premios Oscar.

La película, con Ryan Gosling y Emma Stone, se impuso sobre otros serios candidatos a los Oscar como 'Moonlight', 'Arrival' y 'Manchester by the Sea'.



Este tributo a Hollywood del joven director Damien Chazelle tiene 14 nominaciones a los premios Oscar, que se celebrarán el 26 de febrero.



'La La Land' ya dominó en enero los Globos de Oro, con un récord de siete estatuillas, y logró unos ingresos de unos 90 millones de dólares en Estados Unidos.



El cantante estadounidense John Legend, quien también trabaja en este musical, aprovechó la ceremonia para llamar a los estadounidenses a protestar contra la política migratoria del presidente Donald Trump.



“Nosotros somos la voz y el rostro de Estados Unidos. Estados Unidos es grande, libre y abierto a los soñadores de todas las razas, todos los países y todas las religiones”, dijo Legend.



“Nuestra visión de Estados Unidos es diametralmente opuesta a la del presidente Trump, y esta noche quiero rechazar su visión y afirmar que Estados Unidos tiene que ser mejor que esto”, insistió.



Sus palabras hacían referencia al decreto de Trump que suspende la llegada a Estados Unidos de refugiados durante al menos 120 días e impone férreos controles a viajeros de siete países de mayoría musulmana.



Entre los otros premiados en la ceremonia estuvieron 'Zootopia', como mejor película de animación; y 'O.J. Made in America' como mejor documental.



En la categoría de televisión, Nicole Kidman entregó el primer premio de la noche a la aclamada 'The People v. O.J. Simpson: American Crime Story', como mejor mini serie.



El éxito de Netflix 'Stranger Things' fue premiada como mejor serie dramática.