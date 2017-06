Lágrimas al comenzar el juicio de Bill Cosby en EE.UU. por agresión sexual

El juicio de Bill Cosby por agresión sexual comenzó este lunes 5 de junio del 2017 con un testimonio cargado de lágrimas y con los fiscales pintando al famoso actor como un depredador sexual que incapacitaba a sus presuntas víctimas con drogas y vino.

Es el mayor juicio a una celebridad estadounidense en muchos años, y el actor de 79 años, pionero al pulverizar las barreras raciales, corre hoy el riesgo de pasar el resto de su vida tras las rejas. Enfrenta una sentencia mínima de 10 años de prisión más una multa de 25.000 dólares.



Vestido de traje azul marino, Cosby se sentó junto a su equipo de abogados en la corte de Norristown, un suburbio de Filadelfia (Pensilvania, este), los ojos dirigidos a veces al jurado, a veces hacia abajo.



Unas 60 mujeres han acusado públicamente a Cosby de abuso sexual a lo largo de cuatro décadas.



Algunas de ellas estaban en la corte el lunes, pero la suerte de Cosby depende de las acusaciones de una sola mujer, Andrea Constand, por un solo incidente ocurrido en enero de 2004. Es el único caso criminal en su contra, porque la mayor parte del presunto abuso tuvo lugar hace demasiado tiempo como para procesarlo por ello.



Constand, una canadiense de 44 años, era en esa época la directora de operaciones del equipo de básquetbol de la Universidad Temple, cuyo consejo de administración integraba Cosby.



“Este hombre usó su poder y su fama y su método previamente entrenado de colocar a una mujer joven, que confiaba en él, en un estado de incapacidad para obtener placer sexual para sí mismo”, dijo la fiscal adjunta del distrito, Kristen Feden.



Constand asegura que fue a la casa de Cosby a pedirle consejos sobre su decisión de cambiar de trabajo y que Cosby le dio pastillas y vino y la agredió.



Cosby dice que le dio a Constand pastillas de Benadryl para aliviar su estrés, insiste en que las relaciones sexuales eran consensuadas y la acusa de mentir.

“Traición”



“Confianza, traición e incapacidad de consentir”, dijo Feden. “Porque estaba en un estado de incapacidad, (Constand) no podía consentir”.



Feden dijo que el juicio haría “estallar” las ilusiones de que Cosby es la encarnación en la vida real de su famoso personaje del 'The Cosby Show', Cliff Huxtable, un afable ginecólogo y padre de familia.



Keshia Knight Pulliam, que en la serial televisiva hizo el papel de su pequeña hija Rudy, asistió a las declaraciones iniciales del proceso, pero no había señales de su esposa de larga data, Camille.



Una exasistente del agente de Cosby en Hollywood fue la primera testigo, y dijo que el actor la drogó y la agredió sexualmente en el Hotel Bel Air en 1996 tal como hizo luego con Constand.



Cuando se “despertó”, Kelly Johnson dijo que estaba acostada en la cama.



“Recuerdo escuchar sonidos, sonidos como gruñidos”, dijo. “Mis pechos estaban al aire, y me sentía desnuda, pero aún tenía el vestido”.



“Me puso crema en la mano y me hizo tocar su pene”, agregó Johnson, y rompió en llanto.



“Destruir a un hombre”



Cosby, que asegura que está casi ciego, se sentó dando la espalda a Johnston mientras su abogado la sometía a un contrainterrogatorio furioso y tenso.



El equipo de la defensa sermoneó al jurado sobre la necesidad de tener pruebas y le advirtió que no se distrajeran por su fama o por “acusaciones con el dedo”.



“La falsa acusación de agresión sexual es un ataque a la dignidad humana, es un ataque a la inocencia humana. No es una distracción, puede destruir a un hombre”, dijo uno de sus abogados, Brian McMonagle.



McMonagle urgió al jurado a ver a Cosby “solo como un ciudadano”, y dijo que su infidelidad como esposo le había tornado “vulnerable a acusaciones”. También hizo trizas a Johnson, forzándola a admitir que había partes de su testimonio original que no podía recordar 20 años después.



Constand, que es gay pero en el pasado ha declarado haber tenido relaciones con hombres, debe también atestiguar durante el proceso.



Inicialmente llegó a un acuerdo con Cosby en 2006 tras una demanda civil, pero el caso fue reabierto en 2015 cuando nueva evidencia salió a luz.



El caso se resume a la palabra de ella contra la de él.



La acusación se apoyará en una declaración de 2005 de Cosby a la corte en la cual admitió obtener sedantes con el objetivo de usarlos para tener sexo con mujeres.



La defensa atacó duramente la credibilidad de Constand, diciendo que mentía, y presentó la relación entre ambos como consensuada, con muchos encuentros y presuntamente 53 llamadas al actor tras el incidente.



El jurado integrado por cinco mujeres y siete hombres -y solo dos afro-estadounidenses del total de 12 miembros- estará aislado hasta el final de juicio, que durará unas dos semanas.