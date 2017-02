Kurt Cobain, Stephen Hawking y zombies, lo nuevo de Netflix para febrero

El mes del Amor y la Amistad trae nuevos estrenos para los fanáticos de Netflix. La famosa plataforma de streaming publicó en su página de Facebook un clip con las producciones que lanzará a lo largo de febrero.

En el avance destacan un documental sobre el ídolo del grunge Kurt Cobain y la cinta biográfica del científico

‘Cobain: Montage of Heck’ es un documental sobre el mítico cantante de los años 90 y líder de la agrupación Nirvana, Kurt Cobain. El trabajo se realizó bajo la dirección de Brett Morgen. El cineasta estadounidense estuvo ligado al proyecto desde el 2007, año en que la viuda de Corgan, Courtney Love, le comentará la idea de realizar un documental.



El guiño de Love al trabajo de Morgen facilitó que el director tenga acceso a archivos familiares y a la propia colaboración de la familia. Es por ello que 'Cobain: Montage of Heck' mostrará a los fans de la banda shows y demos desconocidos, películas caseras, fotografías, obras de arte, entre otros elementos.



Stephen Hawking también llega a Netflix este mes con la cinta ‘La teoría del todo’. El filme se basa en las memorias de la exesposa del científico, Jane Hawking, y recrea la historia de una de las mentes más valoradas de la ciencia.

‘Cobain: Montage of Heck’ es un documental que se estrenará en Netflix con material exclusivo de la vida del icono del grunge. Foto: Captura



Así, la cinta nominada a cinco premios Oscar, narra el nacimiento del vínculo afectivo entre Jane y Stephen, allá por los años 60, además del diagnóstico y evolución del ELA, la enfermedad cerebral y muscular que impide al científico controlar el movimiento de sus músculos. En el 2015, el actor que encarna a Hawking, Eddie Redmayne, logró el Oscar en la categoría Mejor Actor.



El superhéroe de Asgard, Thor, será otro personaje que llegue a la plataforma de streaming este año. ‘Thor: The Dark World’ es la continuación de la cinta del 2011 y narra la lucha del hombre del martillo contra las fuerzas del vengativo Malekith, el maligno gobernante de los Elfos Oscuros.



En cuanto a series, la mayor apuesta de Netflix para febrero está en ‘Santa Clarita Diet'. Una producción original que trata sobre Sheila, una mujer que se convierte en zombie y que pese a su condición debe seguir conviviendo con su familia.



Se trata de una comedia familiar que tiene como mensaje mantener la unión, “pese a la adicción a la carne humana”. A continuación la lista de estrenos:



Series:

‘Brooklyn Nine-Nine’, tercera temporada

‘Crímenes americanos: el caso de O.J Simpson’

‘Santa Clarita Diet’, primera temporada

‘White nights’

‘Supernatural’, décima primera temporada

‘Billions’, segunda temporada

‘Ultimate beastmaster’, primera temporada

‘The sound of your heart’, primera temporada



Películas:

‘Heroes wanted’

‘Equals’

‘Historias cruzadas’

‘Thor: The Dark World’

‘Fruitvale Station’

‘Riddick’

‘Imperial Dreams’

‘David Brent: Vida en la carretera’

‘La Teoría del Todo’

‘Girlsfriend’s day’

‘Cuando te encuentre’

‘I don’t feel at home in this world’



Documentales:

‘Astract: The art of design’, primera temporada

‘Chef’s table’, tercera temporada

‘Michael Bolton’s big, sexy valentine’s dar special’

‘Trevir Noah-Afraid of the dark’

‘Cobain: Montage of Heck’