Kurt Cobain cumpliría 50 años el lunes 20 de febrero, su estrella sigue brillando

Kurt Cobain, líder del grupo rock Nirvana, cumpliría 50 años el lunes (20 de febrero del 2017) si no hubiera acabado con su vida el 5 de abril de 1994. Sin embargo, dos décadas después, su obra y su influencia siguen vivas.

Suicidándose de un tiro en la cabeza en su casa de Seattle en Estados Unidos, Kurt Cobain se llevó consigo su vida, su sufrimiento, Nirvana y el movimiento grunge. Incluso el rock, al que ayudó a renacer de sus cenizas con el disco 'Nevermind', diamante en bruto que salió en 1991 y vendió más de 30 millones de ejemplares en el mundo. Dos décadas después sigue influyendo en las nuevas generaciones.



“Es uno de los últimos que hizo algo novedoso”, considera el periodista y músico francés Stan Cuesta, autor del libro 'Nirvana, un fin de siglo estadounidense', reeditado esta semana en una versión actualizada.