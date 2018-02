Kiruba presentó el videoclip de Se me fue, tema del reencuentro de sus 15 años

Las cinco integrantes de Kiruba bailan y cantan en las playas de Salinas (Santa Elena) en el video de Se me fue, el nuevo tema del quinteto, protagonista del reencuentro de 15 de años de la banda cuya formación se remonta al ‘reality’ ecuatoriano Popstars.

El mar está a tono con cierta “melancolía” del tema y con el sentimiento de desprendimiento frente a una relación, contaron las artistas en una rueda de prensa.



El video fue presentado oficialmente este miércoles 21 de febrero del 2018 en un pequeño concierto para la prensa en Guayaquil en el que las artistas recordaron canciones de sus inicios en 2003, temas como Quisiera, Me pierdo y Me quedo contigo, que el grupo espera tocar nuevamente en los escenarios del país.



El videoclip estará disponible para el público en YouTube desde este jueves 22 de febrero. El nuevo sencillo fusiona pop con elementos del género urbano y cuenta con la colaboración de Magic Juan, cantante estadounidense de origen dominicano y exvocalista del grupo Proyecto Uno.



El reto fue congeniar el sonido de sus inicios con una impronta fresca y actual, para conectar también con un público más joven, indicó María José Blum, integrante de la banda junto a Gabriela Villalba, Cecilia Calle, Mariela Nazareno y Diana Rueda.



“El sonido va ir cambiando. Vienen shows y nueva música”, adelantó Villalba. “En el camino vamos a hacer un montón de cosas que daremos a conocer en nuestras redes, pero queremos que sepan que estamos aquí para dar mucho de nosotras, así que tengan paciencia”, señaló Blum.



Se me fue, sencillo lanzado el pasado 30 de enero, fue compuesto por Villalba junto a Andrés Torres, productor del tema Despacito de Luis Fonsi y Santiago Hernández, exintegrante de la agrupación colombiana Sin ánimo de lucro.



La canción fue producida por Santiago Jácome, productor ecuatoriano radicado en Los Ángeles (EE.UU.). Mientras que el video estuvo a cargo de la productora TMF Cine.



“Nunca hicimos una gira de despedida, esta es una manera de cerrar un ciclo, a pesar de que cada una tiene sus actividades y cada una está en otra etapa de la vida, y llegaremos hasta donde los fans quieren que lleguemos”, explicó Nazareno.



La anfitriona del evento de lanzamiento del video fue María Mercedes Cuesta, exproductora del programa Popstars, quien recordó junto al quinteto como fue la experiencia del reality.



María José Blum fue la que tomó la iniciativa del reencuentro por los 15 años, una noticia que hicieron pública en agosto pasado, aunque encontró reticencias. Cecilia Calle confesó que la música había muerto para ella.

“Yo había enterrado la música, fue mi esposo el que me impulsó a regresar. Me cuestionó sobre que clase de ejemplo le daría con esa negativa a mis hijos”, dijo.

Video del audio: YouTube, canal: Kiruba