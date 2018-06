Kim Kardashian no quiere más selfies 

LEA TAMBIÉN

La famosa declaró que quiere vivir el presente y no pasar tanto tiempo en su célular. Es el final de una era. Kim Kardashian, considerada la reina indiscutida de las selfies, ya no quiere saber más nada con este tipo de fotografías.

"Ya no me saco más selfies. Realmente ya no me gustan", declaró la famosa en una entrevista con This Morning UK y agregó: "Es como que ya lo superé. No todo se trata de estar ahí sentada sacandome selfies en el teléfono".



La estrella de Keeping Up with the Kardashians dice estar más enfocada en vivir el presente. "Quiero vivir más en el tiempo real", manifestó Kim, quien frecuentemente incendia las redes con sus sensuales fotos.



Desafortunadamente para sus 113 millones de seguidores que están a la expectativa de cada una de sus publicaciones, la famosa dice que ya no le dedica tanto tiempo a su celular.



Aunque a pesar su nueva filosofía, Kim todavía no ha abandonó por completo la publicación de este tipo de imágenes.



El jueves, 21 de junio del 2018, en honor al Día Nacional de las Selfies, la estrella compartió una foto, sacándose una selfie para la red social y la tituló: "Cómo tomarse la selfie perfecta". A su vez, dos días antes de que se transmitiera la entrevista, posó desnuda y de rodillas en su clóset para otra de sus clásicas fotos mientras empacaba para un viaje.



Entre las últimas selfies publicadas en su cuenta de Instagram es del sabado. La artista se encuentra vestida con una bata de baño, ojos cerrados y labios pulposos junto a su hijo, Saint West.