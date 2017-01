Kim Kardashian rompe el silencio en las redes sociales

Después de meses de silencio, la reina de la telerrealidad Kim Kardashian resurgió este martes (3 de enero de 2017) en las redes sociales, publicando una foto con su esposo, el rapero Kanye West, y sus dos niños.

Kardashian, que tiene 49,3 millones de seguidores en Twitter y 89,6 en Instagram, también subió un video casero de su familia que muy probablemente pondrá fin a los rumores sobre su divorcio.

family Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 10:56 PST



Ambos se muestran muy cariñosos en este video, de dos minutos y medio, en el que también salen momentos íntimos de la familia con sus niños North y Saint. La leyenda en la foto en Twitter dice simplemente “Familia”.



La estrella del show 'Keeping Up With the Kardashians' , que también cambió su foto de perfil en ambas redes sociales, estaba desaparecida del mundo virtual desde octubre, cuando fue asaltada a mano armada en París.



En ese tiempo se informó que su esposo tuvo un colapso mental, que lo llevó al hospital y a cancelar una gira de conciertos.

El sitio web de celebridades TMZ indicó que la pareja regresó el martes a Los Ángeles desde Oklahoma, donde visitaron la tumba de la madre de West.