Khloé Kardashian confirma su embarazo en Instagram

Luego de varias semanas de rumores, la mediática Khloé Kardashian confirmó que está esperando su primer hijo junto el jugador de la NBA Tristan Thompson.

La hermana de Kim Kardashian dio a conocer la feliz noticia con una foto en Instagram de un primer plano de su barriga con sus manos entrelazadas con las de su pareja.



"¡Mi gran sueño hecho realidad! ¡Vamos a tener un bebé! Esperaba y deseaba esto, pero Dios tenía un plan. ¡Gracias a todos por el amor!", escribió Kardashian, de 33 años. En 20 horas desde su publicación en la red social lleva 7 millones de 'Me gusta' y más de 390 000 comentarios.



En su escrito, no aporta detalles ni sobre cuándo se espera la llegada del bebé ni sobre el sexo de su primer hijo, del que se habla desde el pasado mes de septiembre.



Los medios estadounidenses aseguran que el nacimiento será en los primeros meses del año, quizá sean detalles que ella guarde para develar en el reality show familiar, 'Keeping Up with The Kardashians', que este año cumplió diez años al aire.

Khloé Kardashian, de 33 años, y Tristan Thompson, de 26 años y que ya tiene un hijo de un año de una relación anterior, están juntos desde septiembre de 2016.

Ahora falta que Kylie Jenner confirme su embarazo. En cualquier caso, 2018 se prevé como un buen año para el famoso clan familiar, ya que Kim Kardashian y Kanye West darán la bienvenida a su tercer hijo mediante la maternidad subrogada.