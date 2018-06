Kesha acusa a Dr. Luke de haber violado a  Katy Perry 

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense Kesha acusó a su exproductor Lukes Gottwald, reconocido en el medio artístico como Dr. Luke, de haber violado a la intérprete Katy Perry. Lo hizo a través de un mensaje de texto enviado a la artista norteamericana Lady Gaga, de acuerdo a documentos judiciales de la corte de Nueva York, obtenidos por la revista Variety, que responden a la batalla legal de abuso sexual entre Kesha y Dr. Luke.



““El 26 de febrero del 2016, Kesha envió un mensaje de texto a la artista Stefani Germanotta, conocida en el medio artístico como Lady Gaga, dónde además de repetir la falsa acusación de que Luke la violó, también aseguró que también abusó de Kathryn Hudson, cuyo seudónimo artístico es Katty Perry” anunció el acta.



El reporte añade: “Siguiendo el hilo de la conversación textual y, con el coraje y atrevimiento de Kesha, Lady Gaga ha emitido comentarios negativos sobre Dr. Luke en la prensa y medios sociales”. La existencia del mensaje de texto ha sido públicamente discutido; sin embargo, su contenido no.



La declaración pertenece a un grupo de documentos que contiene la impugnación de Dr. Luke frente a tres acusaciones que la cantante impuso en su contra. Previamente, la artista lo acusó de haberle dado drogas en contra de su voluntad y de haberla violado. Ahora, se suma la denuncia de asalto sexual hacia Katy Perry.



Según afirma Variety, los documentos revelan que Perry tuvo presencia en la demanda civil de Kesha y fue apartada del proceso, aunque no se conocen registros de su declaración.



Hasta el momento, Perry no ha acusado públicamente a Dr. Luke.