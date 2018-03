Kendall Jenner responde a los rumores sobre su sexualidad

Kendall Jenner está en el centro de las miradas: no sólo es una de las modelos más cotizadas del momento, sino que también es parte del clan Kardashian. Sin embargo, a diferencia de sus famosas hermanas, Kendall ha mantenido su vida amorosa privada. Poco se sabe realmente acerca de sus relaciones. Y por eso muchos especulan que la hija de Caitlyn Jenner es gay.

Kendall habló con la revista Vogue y desmintió los rumores.



"Creo que se debe a que no soy como todas mis otras hermanas, que se presentan '¡Aquí estoy, con mi novio!'", explicó la joven. "Se convirtió en tema brevemente ya que nadie nunca me vio con un tipo. Siempre me he esforzado mucho por tener un bajo perfil con los hombres, me he escondido. No quiero dar una impresión de locura", explicó Kendall.



La estrella del reality 'Keeping Up with The Kardashians' también reveló que su energía masculina también puede añadir leña al fuego de los rumores y generar dudas.



"No creo tener ni lo más mínimo de gay o bisexual, pero ¡no lo sé! ¿Quién sabe? Estoy a favor de las experiencias —no estoy en contra, para nada— pero nunca he vivido algo así", señaló.

Kendall Jenner contó que prefiere mantener un bajo perfil con respecto a su vida amorosa. Foto: Instagram/@kendalljenner.



"También sé que tengo una especie de… ¿energía masculina? Pero no quiero decirlo de manera equívoca, porque no soy transgénero ni nada. Tengo una energía fuerte. Me muevo de manera diferente", explicó.



El padre de Kendall, quien antes era conocido como Bruce Jenner, anunció en 2015 que es transgénero y ahora se llama Caitlyn.



"Pero para responder tu pregunta: no soy gay. Literalmente no tengo nada que esconder", declaró la modelo. "Jamás escondería algo así", remarcó.

La joven de 22 años no quiso dar muchos detalles sobre su actual relación. Cuando le preguntaron por su supuesta pareja, Blake Griffin, jugador de la NBA, Jenner respondió: "Estoy feliz. Él es muy amable". En respuesta a si efectivamente están en una relación, Jenner contestó sin dar un nombre en particular: "Hay alguien que me trata muy bien".