Katie Sturino, la influencer curvy que copia los looks de las celebridades con alternativas de bajo costo

Katie Sturino es una joven estadounidense que se convirtió en una influencer alabada por luchar contra el paradigma de belleza que intenta imponer una sociedad superficial, desde un costado diferente: demuestra que no es imposible verse espléndida y a la moda a pesar de no contar ni con el 'cuerpo perfecto' ni con los bolsillos tan abultados como las celebridades.

Tiene más de 122 mil seguidores en Instagram, posicionándose como una de las nuevas It girls curvy.



Saltó a la fama realizando duelos de estilos con las celebridades del momento, desde Meghan Markle, Dakota Johnson y Emma Roberts, hasta los ex ángeles de Victoria's Secret como Gisele Bündchen y Rosie Huntington-Whiteley reversionando sus looks con marcas low cost o, eventualmente, una prenda del mismo diseñador.



Se presenta en su sitio web the12ishstyle como una neoyorkina de talle 12 que cree que cualquier estilo y cualquier look chic se puede lograr con todos los talles. Se trata de una página de estilo para mujeres que vistan talles entre 12 y 18 y vivan 'en un mundo de talle 2'.

Sigue las tendencias al pie de la letra. Vestidos, pantalones, blusas, camisas, remeras estampadas, faldas, anteojos de sol, carteras y los mejores zapatos son publicados en una foto partida con sus inspiración y su look. Desde febrero, la influencer plus size incorporó a sus post el dúo style, comenzando con la futura pareja real, el príncipe Harry y Meghan Markle.



Ninguna tendencia la atemoriza: el animal print, las rayas, los plisados y los colores estridentes se convierten en sus aliados. Ella está segura de sí misma y apuesta a que todas las mujeres con curvas puedan seguir sus pasos.

Casual. #supersizethelook Una publicación compartida de Katie Sturino (@the12ishstyle) el 25 Feb, 2018 a las 4:23 PST

En estos últimos años, incluir a sus líneas o en campañas a modelos curvy ya no es novedad. Las grandes fast fashion como Forever 21, H&M, ASOS, Primark, Dolce & Gabbana y Zara se sumaron a este movimiento con modelos de talle grande y mujeres de más de 40 años.