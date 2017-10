Kate del Castillo habla de su relación con Sean Penn, en cita con 'El Chapo'

La actriz mexicana Kate del Castillo confesó la relación que mantuo con el actor estadounidense Sean Penn, cuando ambos viajaron a México para entrevistarse con Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Del Castillo aseguró que mantuvo relaciones sexuales con el actor y cineasta estadounidense Sean Penn. Esto lo dijo durante una entrevista que concedió al programa Good Morning America, donde promocionaba su documental sobre sobre el capo narco 'El Chapo' Guzmán.



La estrella de Hollywood y la actriz mexicana visitaron al narcotraficante en México en octubre de 2015. Del encuentro salió publicado un reportaje escrito por Penn en la revista Rolling Stone.



"Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó. Solo fue un negocio", confesó en la entrevista.



La periodista de Good Morning America le preguntó a la actriz que por qué hasta ahora contaba su romance con Penn. Del Castillo contestó: "¡Por que nadie nos lo preguntó!"



Y añadió que la pregunta que siempre le hacían era si había tenido relaciones sexuales con 'El Chapo', algo que ella consideraba como estúpido.

El viernes 20 de octubre del 2017 llegará a Netflix 'Cuando conocí al Chapo', una serie documental de tres capítulos en la que Kate Del Castillo detalla los pormenores de su controvertido encuentro con el narcotraficante. Foto: Archivo EFE

Sin embargo, en una anterior entrevista, la periodista mexicana Adela Micha sí le preguntó si entre ella y Sean Penn había ocurrido algo más allá de la amistad y el trabajo.



"¿Tenías cariño por él? ¿Tuviste algún tipo de relación con él?", preguntó en aquel entonces Micha.



"Con él, no", le contestó del Castillo en su casa en California. Y remató: "No, no".



"Creo que hubo cierta admiración y me atrevo a decir que también de él. Nos llevábamos muy, muy, muy bien. Platicábamos durante horas y horas, él estuvo varias veces aquí, en mi casa. Lloramos juntos, nos reímos juntos, nos emborrachamos juntos", dijo la actriz mexicana.



"¿No se dieron sus besos?", preguntó Micha.



"Uno que otro, pero nada serio", respondió Del Castillo, que ahora contó toda la verdad acerca de su relación con el actor ganador dos veces del premio Oscar.

Kate del Castillo dijo que su serie sobre el encuentro con 'El Chapo' contará el inicio, el porqué y las consecuencias al aceptar contar los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico. Foto: EFE.

La actriz mexicana y el actor se encuentran enfrentados por el estreno del documental sobre 'El Chapo' que según el estadounidense pone en riesgo la vida de él y su familia.



En enero de 2016, un artículo de la revista Rolling Stone causó revuelo a nivel internacional y vinculó, quizás para siempre, a la actriz mexicana Kate del Castillo con la mítica figura de uno de los capos más peligrosos: Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Imagen tomada del portal Infobae facilitada por los equipos de inteligencia mexicanos de Kate del Castillo y Sean Penn ultimando detalles antes de viajar a Tepic, Nayarit y después rumbo a Sinaloa.

Más de año y medio después, Del Castillo cuenta en una miniserie biográfica de Netflix su versión de la historia. De cómo terminó siendo la intermediaria para que su colega Sean Penn se entrevistara con Guzmán cuando se encontraba prófugo y escondido en la sierra de Sinaloa.



"Como actriz he tenido la gran oportunidad de interpretar personajes ficticios de los cuales me siento muy orgullosa. Ahora vuelvo pero en una historia real, mi realidad, mi verdad", dijo al anunciar el estreno de "Cuando conocí al Chapo", que estará disponible en la plataforma de streaming, publica la agencia EFE.



Del Castillo, conocida por encarnar a Teresa Mendoza en la telenovela La Reina del Sur y, más recientemente, por dar vida a una ficticia primera dama de México en la serie Ingobernable -también de Netflix-, regresa esta vez no solo como protagonista, sino como productora ejecutiva.



"Este proyecto contará el inicio, el porqué y las consecuencias al aceptar contar los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico", agregó la actriz.



La polémica entrevista -publicada por Penn- vio la luz un día después de que el exlíder del Cártel de Sinaloa fuera recapturado por las autoridades mexicanas tras su fuga de una prisión de máxima seguridad en julio de 2015.