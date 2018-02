La saga de ‘Karate Kid’ regresa con la serie ‘Cobra Kai’

El tráiler de ‘Cobra Kai’ se publicó en YouTube el pasado 15 de febrero del 2018. El adelanto muestra el encuentro de los icónicos rivales de los años 80, Daniel LaRusso y Johnny Lawrence Interpretados por Ralph Macchio y William Zabka, que retomarán la historia que iniciaron hace 34 años.

Hasta este 21 de febrero el tráiler acumula más de tres millones y medio de reproducciones en YouTube.



‘Cobra Kai’ retoma la historia de los personajes de la película Karate Kid (1984) en una serie de diez episodios de media hora cada uno que mezclará comedia y acción, según la sinopsis de la serie disponible en el sitio IMDb.



El título de la serie hace referencia a la escuela de karate donde Johnny (William Zabka) era alumno. Johnny reabre el Cobra Kai, lo que provoca nuevos enfrentamientos con Daniel (Ralph Macchio). El que no estará en la serie será el señor Miyagi, interpretado por Pat Morita, fallecido en 2005.



“Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, de Karate Kid, no son las mismas personas que fueron en la escuela secundaria, pero su rivalidad no ha cambiado en absoluto”, dice el canal oficial de la serie en YouTube.

Video: YouTube, canal: Cobra Kai

La serie que está escrita por Josh Heald y Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (American Pie: El reencuentro), se une al catálogo de YouTube Red (aún no disponible en Ecuador).



Aún no hay fecha para el estreno de la serie, pero este adelanto es una esperanza para los seguidores de esta historia que en varias ocasiones ha sido adaptada sin tanto éxito.



‘Cobra Kai’ también se une a la corriente de recuperar series y películas antiguas con nuevos capítulos.